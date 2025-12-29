کرباسی: جشنواره انار عقدا در تقویم گردشگری کشور ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجاهد کرباسی اظهار کرد: جشنواره شکرانه انار عقدا با هدف پاسداشت آئینهای بومی، معرفی ظرفیتهای کشاورزی و تقویت گردشگری شهر عقدا، پس از طی مراحل قانونی و کارشناسی به ثبت رسید.
وی با تقدیر از پیگیریهای نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و اداره کل میراث فرهنگی استان در این باره، افزود: این اتفاق، گامی مهم در راستای تقویت زمینههای فرهنگی و هنری در مسیر توسعه گردشگری و توجه بیش از پیش به جاذبههای تاریخی بخشهای مهم شهرستان، به ویژه منطقه عقدا خواهد بود.
به گفته کرباسی، این ثبت، فرصتی را برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای کشاورزی، آئینهای اصیل و جاذبههای تاریخی منطقه عقدا در سطح ملی فراهم میکند و انتظار میرود نقش مؤثری در رونق اقتصادی و گردشگری پایدار این بخش ایفا کند.
با ثبت این رویداد، سهگانه رویدادهای گردشگری شهرستان اردکان در تقویم گردشگری کشور تکمیل شد. پیش از این، جشنواره خرمای حاجی آباد زرین و جشنواره زردک خرانق نیز به عنوان جشنوارههای شاخص این شهرستان ثبت شده بودند.
