به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی عصر پنجشنبه در انجمن میراث فرهنگی خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری اظهار کرد: برای داشتن تصویری روشن از میراث فرهنگی کشور باید توجه داشت که ایران دارای پیشینه‌ای حدود هفت هزار و ۵۰۰ ساله است و سال گذشته نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه، اثری با عنوان «محوطه‌های پارینه‌سنگی خرم‌آباد» با قدمتی حدود ۶۳ هزار سال پیش از میلاد در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسید.

وی در ادامه افزود: ایران حدود یک میلیون اثر تاریخی دارد که تاکنون ۴۳ هزار اثر به ثبت رسیده و سایر آثار نیز در نوبت ثبت قرار دارند.

معاون میراث‌فرهنگی کشور با اشاره به اهمیت تعیین حریم آثار تاریخی تصریح کرد: شورای ملی ثبت و حریم را در خراسان شمالی تشکیل داده و مصوبات لازم را دنبال خواهیم کرد تا روند رسیدگی به پرونده‌ها و تعیین حریم آثار تاریخی در استان با سرعت بیشتری انجام شود.

دارابی با تأکید بر اینکه حفاظت از میراث فرهنگی در خدمت مردم است، اظهار کرد: حفظ میراث فرهنگی، دفاع از حقوق مردم و کمک به توسعه و آبادانی کشور است و نباید این موضوع را از مسائل توسعه‌ای جدا دانست.

وی با اشاره به گستردگی میراث تاریخی کشور گفت: در ایران ۲۳ هزار محوطه تاریخی و ۱۴ هزار بنای تاریخی شناسایی شده و ۸۳۳ موزه نیز فعال است که بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید تعداد موزه‌های کشور تا پایان برنامه به یک‌هزار موزه افزایش یابد.

معاون وزیر میراث فرهنگی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح «زنگ میراث فرهنگی» در مدارس خبر داد و گفت: توجه به میراث فرهنگی باید از دوران مدرسه آغاز شود تا نسل آینده با داشته‌های تاریخی و فرهنگی کشور آشنا شده و حفاظت از این میراث به بخشی از فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود.

دارابی با بیان اینکه توسعه موزه‌ها پس از انقلاب اسلامی شتاب بیشتری گرفته است، افزود: پیش از انقلاب تعداد موزه‌های کشور کمتر از ۵۰ موزه بود و امروز ۸۳۳ موزه در کشور فعالیت می‌کنند که این روند از دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه میراث فرهنگی است.

وی با اشاره به ظرفیت خیرین در حفاظت از میراث فرهنگی گفت: انجمن خیرین میراث فرهنگی تشکیل شده و تاکنون با کمک این خیرین، ۱۰ بنای تاریخی در کشور مرمت شده است.

معاون میراث‌فرهنگی کشور همچنین خواستار حمایت استاندار خراسان شمالی از تشکیل و تقویت انجمن میراث فرهنگی در استان شد و اظهار کرد: انجمن‌های میراث فرهنگی به ریاست استانداران تشکیل می‌شوند و می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، خیرین و مردم، حمایت از میراث فرهنگی را تقویت کرد.

دارابی میزان اعتبار مورد نیاز برای حوزه میراث فرهنگی کشور را ۳۷ همت عنوان کرد و گفت: تأمین این منابع نیازمند بسیج ظرفیت‌های مختلف و استفاده از مشارکت مردم و بخش غیردولتی است.

وی با اشاره به ظرفیت تشکل‌های مردمی در حوزه میراث فرهنگی افزود: حدود یک‌هزار سازمان مردم‌نهاد در این حوزه به ثبت رسیده‌اند و باید با استفاده از ظرفیت این تشکل‌ها برای افزایش سواد میراث فرهنگی در جامعه تلاش کنیم.

معاون وزیر میراث فرهنگی تأکید کرد: میراث فرهنگی باید به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود و برای همه مردم قابل احترام باشد؛ آغاز این مسیر نیز از مدارس است تا با افزایش آگاهی نسل جدید، حفاظت از میراث فرهنگی به یک مطالبه و مسئولیت عمومی تبدیل شود.