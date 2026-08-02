معممی‌مقدم در بازدید از موکب باب‌الحوائج هرمزگان در محور سامرا: تلفیق خدمت‌رسانی، اسکان و فعالیت‌های معرفتی؛ الگوی موفق یک موکب اربعینی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا معممی‌مقدم، مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه و مسئول محور سامرای اربعین، در جریان بازدید از موکب باب‌الحوائج استان هرمزگان در محور سامرا، ضمن بررسی روند خدمت‌رسانی این موکب و گفت‌وگو با خادمان آن، از برنامه‌ریزی منسجم، خدمات گسترده و فضای معنوی ایجادشده در این موکب تقدیر کرد.

وی اظهار داشت: موکب باب‌الحوائج استان هرمزگان از جمله مواکبی است که با نگاهی جامع به خدمت‌رسانی اربعین، علاوه بر تأمین نیازهای رفاهی زائران، به ایجاد فضای معنوی و فرهنگی در محیط موکب توجه ویژه داشته است.

معممی‌مقدم افزود: بررسی عملکرد این موکب نشان می‌دهد که خادمان هرمزگانی با برنامه‌ریزی مناسب، خدمات متنوعی در حوزه پذیرایی، اسکان و فعالیت‌های فرهنگی ارائه کرده‌اند و تلاش شده است حضور زائر در موکب، صرفاً یک توقف خدماتی نباشد، بلکه به تجربه‌ای معنوی و معرفتی در مسیر زیارت اربعین تبدیل شود.

وی با اشاره به خدمات ارائه‌شده در این موکب گفت: در روزهای ابتدایی فعالیت، بیش از ۶۰۰ هزار بطری آب معدنی، حدود ۴۵۰۰ بسته کوچک خرما، ۱۲ هزار چای و ۱۷ هزار شربت آبلیمو میان زائران توزیع شده و همچنین بیش از ۴ هزار و ۲۸۰ نفر از زائران مرد و زن در این موکب اسکان یافته‌اند. علاوه بر این، تهیه و توزیع بیش از یازده هزار پرس غذای گرم از دیگر خدمات ارائه‌شده توسط خادمان این موکب بوده است.

وی افزود: فضاسازی محیطی، ایجاد حال‌وهوای معنوی، توجه به شعائر دینی و فراهم کردن بستر ارتباط فرهنگی با زائران، از مؤلفه‌های مهمی است که یک موکب را از یک مرکز خدماتی صرف به یک مجموعه فرهنگی و تربیتی تبدیل می‌کند.

وی با تقدیر از مدیریت و خادمان موکب باب‌الحوائج هرمزگان خاطرنشان کرد: نظم اجرایی، تنوع خدمات، توجه همزمان به اسکان، پذیرایی و فعالیت‌های فرهنگی و همچنین حضور فعال خادمان، از نقاط برجسته این موکب در محور سامرا به شمار می‌رود و در ارزیابی‌های انجام‌شده، ضعف قابل توجهی مشاهده نشده است.

مسئول محور سامرای اربعین اوقاف در پایان تأکید کرد: مسیر ارتقای مواکب اربعین، حرکت از «خدمت‌رسانی خدماتی» به سمت «خدمت‌رسانی تمدن‌ساز و معرفتی» است و موکب‌هایی مانند باب‌الحوائج هرمزگان با تقویت پیوست‌های فرهنگی و استمرار برنامه‌های معنوی می‌توانند نقش مؤثری در ماندگار کردن تجربه زیارت سامرا برای زائران ایفا کنند.

نماز جماعت دو وعده و روایتگری و مرکز مشاوره روزانه با حضور کارشناسان مذهبی و پرچم گردانی و سلمانی و راهنمای زائر و ۲۵۰۰ لیتر آب تصفیه شده بین مواکب توزیع می‌کنند.