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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

هرمزگانی‌ها در سامرا برای زائران اربعین سنگ تمام گذاشتند

هرمزگانی‌ها در سامرا برای زائران اربعین سنگ تمام گذاشتند

موکب باب‌الحوائج هرمزگان در سامرا با تقویت پیوست‌های فرهنگی در کنار خدمات رسانی به زائران کار مهمی را رقم زده است.

معممی‌مقدم در بازدید از موکب باب‌الحوائج هرمزگان در محور سامرا: تلفیق خدمت‌رسانی، اسکان و فعالیت‌های معرفتی؛ الگوی موفق یک موکب اربعینی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا معممی‌مقدم، مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه و مسئول محور سامرای اربعین، در جریان بازدید از موکب باب‌الحوائج استان هرمزگان در محور سامرا، ضمن بررسی روند خدمت‌رسانی این موکب و گفت‌وگو با خادمان آن، از برنامه‌ریزی منسجم، خدمات گسترده و فضای معنوی ایجادشده در این موکب تقدیر کرد.

وی اظهار داشت: موکب باب‌الحوائج استان هرمزگان از جمله مواکبی است که با نگاهی جامع به خدمت‌رسانی اربعین، علاوه بر تأمین نیازهای رفاهی زائران، به ایجاد فضای معنوی و فرهنگی در محیط موکب توجه ویژه داشته است.

معممی‌مقدم افزود: بررسی عملکرد این موکب نشان می‌دهد که خادمان هرمزگانی با برنامه‌ریزی مناسب، خدمات متنوعی در حوزه پذیرایی، اسکان و فعالیت‌های فرهنگی ارائه کرده‌اند و تلاش شده است حضور زائر در موکب، صرفاً یک توقف خدماتی نباشد، بلکه به تجربه‌ای معنوی و معرفتی در مسیر زیارت اربعین تبدیل شود.

وی با اشاره به خدمات ارائه‌شده در این موکب گفت: در روزهای ابتدایی فعالیت، بیش از ۶۰۰ هزار بطری آب معدنی، حدود ۴۵۰۰ بسته کوچک خرما، ۱۲ هزار چای و ۱۷ هزار شربت آبلیمو میان زائران توزیع شده و همچنین بیش از ۴ هزار و ۲۸۰ نفر از زائران مرد و زن در این موکب اسکان یافته‌اند. علاوه بر این، تهیه و توزیع بیش از یازده هزار پرس غذای گرم از دیگر خدمات ارائه‌شده توسط خادمان این موکب بوده است.

وی افزود: فضاسازی محیطی، ایجاد حال‌وهوای معنوی، توجه به شعائر دینی و فراهم کردن بستر ارتباط فرهنگی با زائران، از مؤلفه‌های مهمی است که یک موکب را از یک مرکز خدماتی صرف به یک مجموعه فرهنگی و تربیتی تبدیل می‌کند.

وی با تقدیر از مدیریت و خادمان موکب باب‌الحوائج هرمزگان خاطرنشان کرد: نظم اجرایی، تنوع خدمات، توجه همزمان به اسکان، پذیرایی و فعالیت‌های فرهنگی و همچنین حضور فعال خادمان، از نقاط برجسته این موکب در محور سامرا به شمار می‌رود و در ارزیابی‌های انجام‌شده، ضعف قابل توجهی مشاهده نشده است.

مسئول محور سامرای اربعین اوقاف در پایان تأکید کرد: مسیر ارتقای مواکب اربعین، حرکت از «خدمت‌رسانی خدماتی» به سمت «خدمت‌رسانی تمدن‌ساز و معرفتی» است و موکب‌هایی مانند باب‌الحوائج هرمزگان با تقویت پیوست‌های فرهنگی و استمرار برنامه‌های معنوی می‌توانند نقش مؤثری در ماندگار کردن تجربه زیارت سامرا برای زائران ایفا کنند.

نماز جماعت دو وعده و روایتگری و مرکز مشاوره روزانه با حضور کارشناسان مذهبی و پرچم گردانی و سلمانی و راهنمای زائر و ۲۵۰۰ لیتر آب تصفیه شده بین مواکب توزیع می‌کنند.

کد مطلب 6906259
سیده فاطمه سادات کیایی

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