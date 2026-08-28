به گزارش خبرنگار مهر، حسین یزدی پیش از ظهر جمعه در مراسم آیین تجلیل از ۴۶ موکب فعال در ایام اربعین حسینی اظهار کرد: این موکب‌ها با مشارکت ۴۰ هیئت مذهبی، خدمات مختلفی را به بیش از ۲۰ هزار زائر و مجاور آستان مقدس ارائه کردند.

وی با اشاره به فعالیت گسترده مواکب اربعین در مشهد اردهال ابراز کرد: در ایام اربعین حسینی، ۴۶ موکب در محدوده مشهد اردهال و حرم مطهر حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع) برپا شد و خادمان این مواکب به ارائه خدمات به زائران و مجاوران پرداختند.

مدیر اجرایی آستان مقدس حضرت علی بن باقر(ع) مشهد اردهال تصریح کرد: خدمات این مواکب در بخش‌های مختلفی از جمله تهیه و توزیع سه وعده غذایی، پذیرایی، خدمات سلامت، برنامه‌های ویژه کودکان، مشاوره و سایر خدمات مورد نیاز زائران ارائه شد.

وی با بیان اینکه برپایی این مواکب با مشارکت ۴۰ هیئت مذهبی انجام شد، خاطرنشان کرد: هیئت‌هایی از شهرها و روستاهای نیاسر، حسنارود، نشلج، علوی، باریکرسف، مهدی‌آباد، لاران، غیاث‌آباد، خاوه اردهال و یزدل در این حرکت خدمت‌رسانی مشارکت داشتند.

یزدی افزود: علاوه بر هیئت‌های مذهبی منطقه، بخش خصوصی و مجموعه‌های مردمی نیز در خدمت‌رسانی به زائران اربعین مشارکت داشتند و موکب‌هایی از آران و بیدگل، محمودآباد کویر و اصفهان نیز در این برنامه حضور پیدا کردند.

وی با اشاره به استقبال زائران از برنامه‌های اربعین در مشهد اردهال گفت: در مجموع، بیش از ۲۰ هزار زائر و مجاور در ایام اربعین از خدمات مواکب مستقر در آستان مقدس حضرت علی بن باقر(ع) بهره‌مند شدند.

مدیر اجرایی آستان مقدس حضرت علی بن باقر(ع) مشهداردهال همچنین به حضور زائران پیاده در مسیر حسنارود تا مشهد اردهال اشاره کرد و گفت: مواکب مستقر در مسیر و حرم مطهر، از زائرانی که با پای پیاده خود را از حسنارود به آستان مقدس حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع) رساندند نیز پذیرایی و خدمت‌رسانی کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به منظور قدردانی از تلاش خادمان و مجموعه‌های مردمی که در ایام اربعین برای خدمت به زائران حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع) فعالیت کردند، از ۴۶ موکب فعال در این آستان مقدس تجلیل شد.