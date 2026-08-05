محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نزدیک شدن به پایان روز اربعین حسینی، اظهار کرد: خدا را شاکریم که توفیق خدمتگزاری به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نصیب مردم و مسئولان شهرستان قصرشیرین شد و تاکنون نزدیک به ۹۰۰ هزار تردد زائر در پایانه مرزی خسروی به ثبت رسیده است.
وی افزود: امیدواریم این خدمت صادقانه در پیشگاه خداوند متعال به عنوان ذخیرهای برای آخرت همه خادمان زائران پذیرفته شود و توفیق خدمتگزاری در سالهای آینده نیز نصیب ما شود.
فرماندار قصرشیرین با اشاره به آخرین وضعیت خدماترسانی در مرز خسروی، تصریح کرد: بر اساس بررسیهای میدانی انجامشده تا این لحظه، هیچگونه دغدغه، کمبود یا مشکلی در حوزه ناوگان حملونقل عمومی وجود ندارد و چه در بخش حملونقل درونشهری برای انتقال زائران از پارکینگها و چه در بخش برونشهری برای اعزام زائران به استانهای مقصد، خدمات بهصورت کامل در حال ارائه است.
شفیعی ادامه داد: علاوه بر ظرفیت موجود، برنامهریزی لازم انجام شده تا تعداد بیشتری اتوبوس نسبت به نیاز در محل مستقر شود تا در صورت افزایش حجم مراجعات نیز هیچ وقفهای در انتقال زائران ایجاد نشود.
وی با قدردانی از حمایتهای استاندار کرمانشاه، گفت: با تدابیر و پشتیبانیهای مناسب استاندار کرمانشاه، نگرانی خاصی در زمینه تأمین نیازهای مواکب، ناوگان حملونقل عمومی و هماهنگیهای لازم وجود ندارد و تعامل بسیار خوبی نیز با مجموعه فرماندهی انتظامی استان برقرار شده است.
فرماندار قصرشیرین با اشاره به وضعیت مسیرهای ارتباطی، اظهار کرد: جاده چهاربانده و ایمن قصرشیرین تا مرکز کشور، خود گواه مناسبی بر ایمنی مسیر دسترسی به پایانه مرزی خسروی است و این زیرساخت مناسب، نقش مهمی در تسهیل بازگشت زائران ایفا کرده است.
وی درباره ادامه فعالیت مواکب نیز گفت: تمامی موکبداران، بهویژه مواکبی که خدمات تغذیه ارائه میکنند، با نیت خدمت به زائران اعلام کردهاند تا زمان بازگشت آخرین زائر، فعالیت خود را متوقف نخواهند کرد و همچنان به ارائه خدمات ادامه میدهند.
شفیعی همچنین از استمرار آمادگی کامل بخش درمان و امداد خبر داد و افزود: تمامی ظرفیتهای امدادی و درمانی همچنان در آمادهباش قرار دارند و دو بیمارستان سیار تخصصی و فوقتخصصی نیز همچنان در مرز خسروی مستقر هستند و در صورت نیاز، خدمات لازم به زائران، بهویژه افراد دچار گرمازدگی، ارائه میشود.
وی تأکید کرد: در حال حاضر هیچ مشکل خاصی در روند خدماترسانی به زائران وجود ندارد و تمامی دستگاههای اجرایی، امدادی، انتظامی و خدماتی با آمادگی کامل در حال انجام مأموریت خود هستند.
فرماندار قصرشیرین با اشاره به استقبال زائران از مرز خسروی در مسیر بازگشت، گفت: امروز شمار قابل توجهی از زائرانی که از مرزهای دیگر از کشور خارج شده بودند، برای بازگشت، مرز خسروی را انتخاب کردند که این موضوع نشاندهنده رضایت آنان از خدمات و امکانات فراهمشده در این پایانه مرزی است.
وی در پایان از زائران خواست در مسیر بازگشت، توقفی کوتاه در شهرستان قصرشیرین داشته باشند و افزود: از زائران عزیز درخواست میکنیم ضمن استفاده از خدمات مواکب، دقایقی را برای استراحت اختصاص دهند تا با آرامش، آسودگی خاطر و ایمنی بیشتر مسیر خود را ادامه داده و استان کرمانشاه را ترک کنند.
کرمانشاه- فرماندار قصرشیرین با اعلام ثبت نزدیک به ۹۰۰ هزار تردد زائر از مرز خسروی، گفت: ناوگان حملونقل، مواکب و مراکز درمانی تا بازگشت آخرین زائر با آمادگی کامل فعال هستند.
محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نزدیک شدن به پایان روز اربعین حسینی، اظهار کرد: خدا را شاکریم که توفیق خدمتگزاری به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نصیب مردم و مسئولان شهرستان قصرشیرین شد و تاکنون نزدیک به ۹۰۰ هزار تردد زائر در پایانه مرزی خسروی به ثبت رسیده است.
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