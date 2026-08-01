ماجرای خواب آشپز موکب انصارالحسین همدان؛ همه پای کار زوار حسین (ع)

خبرگزاری مهر، گروه استانها-اکرم محمدی: موکبهای اربعین حسینی مظهر تجلی عشق و ارادت مردمی به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع) هستند؛ مجموعههایی خودجوش که بدون اتکا به بودجههای دولتی، زیباترین جلوههای همبستگی مذهبی و اجتماعی را به تصویر میکشند.
موکبها نمادی از تجلی ایمان و ایثار مردمی هستند و موکبهای «انصارالحسین (ع)» و «شهدای کوی کوثر» فقط ۲ مورد از سنگرهای خدمت به زائران حسینی هستند که نه با بودجههای دولتی بلکه با نیتهای پاک خیرین و دستان خادمینی که ثواب پیادهروی اربعین را با خدمترسانی به زائران اباعبدالله الحسین(ع) عوض کردند.
موکبهای «انصارالحسین (ع)» و «شهدای کوی کوثر» نمونههای بارزی از تلاشهای شبانهروزی خدمات سید الشهدا(ع) هستند؛ مراکزی که فراتر از اسکان و پذیرایی هزاران زائر به کانونهای فرهنگی، بهداشتی و بستری برای پیوند قلبی با آرمانهای حسینی تبدیل شدهاند.
عبدالرضا زارعی مسئول موکب انصارالحسین (ع) در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به موقعیت جغرافیایی محل استقرار موکب گفت: موکب انصارالحسین (ع) در فاصله ۵۰۰ متری میدان اصلی شهرستان بهار مستقر شده است تا در مسیر بازگشت زائران حسینی به ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی بپردازد.
مسئول موکب انصارالحسین (ع) با اشاره به پیشینه فعالیت این موکب افزود: پیش از این روند خدمترسانی با همکاری جمعی از دوستان انجام میگرفت؛ اما اکنون مدت ۵ سال است که موکب انصارالحسین (ع) به صورت مستقل و منسجم وارد میدان خدمترسانی شده است.
پذیرایی روزانه از ۴ هزار زائر در بازه زمانی یکهفتهای
مسئول موکب انصارالحسین (ع) در خصوص زمانبندی فعالیت و میزان ظرفیت پذیرایی این موکب اظهار داشت: خدماترسانی موکب از سه روز مانده به اربعین آغاز شده و تا دو روز پس از آن به صورت شبانهروزی ادامه دارد و طبق پیشبینیها و تجارب سالهای گذشته در هر وعده غذایی ظرفیت پذیرایی از ۳ تا ۴ هزار زائر اربعین حسینی در این ایستگاه فراهم شده است.
وی با تشریح تنوع خدمات ارائهشده در این ایستگاه گفت: تلاش کردهایم تا بستهای کامل از خدمات رفاهی و فرهنگی را به زائران ارائه دهیم.
زارعی با بیان اینکه خدمات موکب انصار الحسین(ع) در سه محور اصلی تعریف شده است، ادامه داد: یکی از محورها تغذیه و پذیرایی است و طبخ و توزیع روزانه وعدههای غذایی گرم در میان زائران انجام میشود.
وی در ادامه به موضوع اسکان و خدمات بهداشتی اشاره کرد و افزود: موکب انصار الحسین(ع) بستر اسکان موقت و احداث حمامهای بهداشتی مجزا برای خواهران و برادران در قالب کانکسهای اختصاصی فراهم کرده است.
مسئول موکب انصارالحسین (ع) برنامههای فرهنگی موکب را محور سوم دانست و ادامه داد: اقامه منظم نمازهای جماعت، برگزاری مراسمهای عزاداری و سوگواری ایام اربعین و همچنین برگزاری یادوارههای شبانه شهدا که هر شب به نیت و نام یکی از شهدای گرانقدر اجرا میشود، از جمله برنامههای فرهنگی در موکب انصار الحسین(ع) است.
حذف کامل ظروف یکبارمصرف به مدت ۵ سال
وی با تأکید بر لزوم رعایت استانداردهای بهداشتی و حفظ محیط زیست در تجمعات انبوه تصریح کرد: یکی از افتخارات و ویژگیهای شاخص موکب انصارالحسین (ع) در ۵ سال اخیر حذف کامل ظروف یکبارمصرف پلاستیکی بوده است و تمامی خدمات پذیرایی اعم از توزیع غذا و چای، با استفاده از ظروف استیل و استکانهای شیشهای و با رعایت دقیق ضوابط بهداشتی و شستوشوی مستمر صورت میگیرد.
زارعی تعداد کادر اجرایی موکب را ۹۰ خادم اعلام کرد و گفت: تیم خادمان ما شامل ۵۰ نفر از برادران و ۴۰ نفر از خواهران است که به صورت داوطلبانه و شبانهروزی در بخشهای مختلف مشغول به خدمت هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم حفظ ماهیت مردمیِ حماسه اربعین گفت: هزینههای جاری موکب به طور کامل از محل نذورات و کمکهای مردمی تامین میشود چراکه معتقدیم موکبهای اربعین باید هویتی کاملاً مردمی داشته باشند و وابستگی آنها به دستگاههای دولتی آسیبزا است؛ بهویژه آنکه در عمل، حمایت پایدار و موثری از سوی برخی مسئولان دولتی صورت نمیگیرد و نوسانات قیمت اقلام اساسی نیز شرایط را سختتر میکند.
مسئول موکب انصارالحسین (ع) یادآور شد: موکب انصارالحسین(ع) تاکنون هیچ تقاضای کمک یا تجهیزاتی از ارگانهای دولتی نداشته است؛ با این حال تشکیلات انصارالحسین (ع) سپاه همواره در صورت بروز کمبود در حوزه تجهیزات پشتیبانی نظیر تانکر آب، کانکس یا موتور برق حمایتهای لازم را از ما به عمل آورده است.
زارعی با ذکر خاطرهای معنوی که نشاندهنده عمق اعتقاد خادمان به این مسیر است، گفت: سال گذشته آقایی که آشپز متعهد موکب است، قصد تشرف به کربلای معلی را داشت و این موضوع را به من اعلام کرد و من نگران پیدا کردن آشپز جدید برای موکب بودم و دلواپسی داشتم اما التماس دعا گفتم.
وی ادامه داد: فردای آن روز آقای آشپز با چشمان اشکبار پیش من آمد و گفت دیشب در خواب دیدم که در صف گذرنامه بودم که به کربلا بروم اما وقتی نوبت من شد آقای سید من را کنار کشید و آشپزخانه موکب انصار الحسین(ع) را نشان داد و فرمود که «کربلای تو اینجاست؛ تو در اینجا کار داری». این دست روایات معنوی، قوت قلب همه خادمانی است که خدمت به زائران در مسیرهای مواصلاتی کشور را کمتر از زیارت عتبات عالیات نمیدانند.
مسئول موکب انصارالحسین (ع) ادامه داد: خیرین و ارادتمندان به آستان اهلبیت (ع) که تمایل به مشارکت در تامین هزینهها و نذورات موکب انصارالحسین (ع) را دارند، میتوانند کمکهای نقدی خود را به شماره شبای IR۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۱۰۵۱۵۶۱۴۱۸۷۵۱۱ به نام عبدالرضا زارعی خادم الحسین(ع) واریز کنند.
سیدرضا عمیدی مسئول موکب شهدای کوی کوثر در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح فعالیتهای این مجموعه مردمی اظهار کرد: این موکب در سال جاری وارد شانزدهمین سال خدمترسانی به زائران اربعین حسینی شده است و تمامی خدمات خود را با اتکا به نذورات و حمایتهای مردمی ارائه میدهد.
وی با اشاره به بازه زمانی فعالیت این موکب تصریح کرد: فعالیت موکب هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز شده و تا حدود ساعت ۵:۳۰ الی ۶ صبح روز بعد ادامه دارد و در این بازه زمانی ضمن پذیرایی شام، امکانات لازم برای استراحت و اسکان موقت زائران فراهم شده است.
مسئول موکب شهدای کوی کوثر با بیان اینکه محل استراحت زائران در «مسجدالمهدی» پیشبینی شده است، افزود: زائران پس از صرف شام در این مکان اسکان یافته و نماز صبح را نیز در همان محل اقامه میکنند؛ همچنین پذیرایی صبحانه نیز برای زائران در نظر گرفته شده است.
این خادم موکب درباره حجم خدمترسانی عنوان کرد: بهطور میانگین هر شب از ۷۰۰ تا ۸۰۰ زائر پذیرایی میشود، ظرفیت توزیع شام حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ پرس و امکان اسکان نیز برای ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر فراهم است.
وی به فعالیتهای فرهنگی موکب شهدای کوی کوثر اشاره کرد و گفت: علاوه بر خدمات رفاهی، امسال غرفهای با موضوع طب سنتی جهت ارائه مشاوره به زائران برپا شده است و برنامههایی نظیر نقاشی برای خردسالان، برنامههای فرهنگی ویژه بانوان و همچنین بخشهای مربوط به مدیریت سفرهداری و پذیرایی در موکب فعال است.
فعالیت ۴۰ خادم در بخشهای مختلف
عمیدی با بیان اینکه حدود ۳۵ تا ۴۰ نفر در بخشهای مختلف مشغول خدمترسانی هستند، اظهار کرد: هر شب حدود ۱۵ خواهر و ۳۰ برادر در بخشهایی همچون آشپزخانه، سفرهداری، پذیرایی و هدایت زائران فعالیت میکنند؛ بخشی از خادمان نیز وظیفه راهنمایی زائران به محل موکب را بر عهده دارند.
مسئول موکب شهدای کوی کوثر با یادآوری یکی از خاطرات تاثیرگذار خدمت در موکب گفت: در یکی از شبها گروهی از بانوان زائر که در حال بازگشت از مسیر کربلا بودند، پس از مشاهده نظم و انضباط موکب شهدای کوی کوثر ضمن قدردانی از خادمان، ابراز داشتند که ثواب دو تا سه روز از پیادهروی خود در مسیر نجف تا کربلا را به خادمان این موکب هدیه میکنند؛ محبتی که برای ما بسیار ارزشمند و ماندگار شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه هزینههای موکب تماماً از طریق کمکهای مردمی و خیرین تامین میشود، تأکید کرد: تاکنون هیچگونه کمک مالی از ادارات و دستگاههای دولتی دریافت نکردهایم.
وی تاکید کرد: فعالیت موکب شهدای کوی کوثر امسال به مدت ۱۰ روز انجام میشود و تا دو روز پس از اربعین نیز خدمترسانی به زائران ادامه دارد.
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