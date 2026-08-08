به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیبالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک، ضمن اعلام پایان عملیات اربعین حسینی سال ۱۴۰۵، از مردم، خادمان حسینی و تمامی دستگاههای اجرایی و خدماترسان که در میزبانی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نقش داشتند، تقدیر کردند.
در این پیام آمده است: رزمایش عظیم و بیبدیل اربعین حسینی در سال ۱۴۰۵ شمسی و ۱۴۴۸ قمری بار دیگر جلوههایی از ایمان، اخلاص و دلدادگی عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را در مسیرهای منتهی به عتبات عالیات به نمایش گذاشت و این آیین جهانی با حضور میلیونها دلداده، فراتر از یک اجتماع بزرگ مذهبی، به نمادی از همدلی، وحدت امت اسلامی، مقاومت، آزادگی و ظلمستیزی برخاسته از مکتب عاشورا تبدیل شد.
غفوری و حبیبی در ادامه این پیام با اشاره به شرایط ویژه اربعین امسال، تأکید کردند: این مراسم در شرایطی برگزار شد که ملت ایران در امتداد حماسهآفرینی و ایستادگی خود در جنگ رمضان، داغ شهادت رهبر مجاهد انقلاب اسلامی را بر دل داشت و یاد، نام و آرمانهای ایشان در جایجای مسیر اربعین، میان زائران، خادمان و مواکب حسینی زنده و جاری بود.
در بخش دیگری از این پیام با اشاره به جایگاه استان کرمانشاه آمده است: کرمانشاه بهعنوان «دروازه کربلا» همچون سالهای گذشته افتخار میزبانی از بخش بزرگی از این حرکت عظیم را داشت و دستکم ۶۰ درصد مجموع زائران اربعین از مسیرهای مواصلاتی استان عبور کردند.
نماینده ولیفقیه در استان و استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به مرز خسروی عنوان کردند: مرز تاریخی و بینالمللی خسروی بار دیگر شاهد حضور پرشور عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از سراسر کشور بود و امسال با برنامهریزی منسجم، پیگیریهای مستمر و تلاشهای شبانهروزی، بیش از یک میلیون زائر با سهولت و آرامش از این مرز تردد کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد مناسبی را نشان میدهد.
در ادامه این پیام درباره راهاندازی مرز سومار آمده است: امسال برای نخستین بار، مرز سومار در گیلانغرب نیز با پیگیریهای استان و تلاشهای انجامشده برای زائران اربعین بازگشایی شد و این مرز، هرچند در مقیاسی محدود، توانست میزبانی شایستهای از زائران حسینی داشته باشد.
غفوری و حبیبی با اشاره به گستره خدمترسانی در استان افزودند: طی بیش از ۲۰ روز منتهی به اربعین، موج خدمترسانی از ورودی استان در کنگاور تا نقطه صفر مرزی خسروی و سراسر کرمانشاه جاری بود و بیش از ۳۶۰ موکب مردمی، در کنار موکبهای برادران اهل سنت و پیروان اهل حق، جلوههایی کمنظیر از خدمترسانی، مهماننوازی، وحدت، برادری و عشق مشترک به حضرت سیدالشهدا (ع) را به نمایش گذاشتند.
در این پیام تأکید شده است: این میزبانی عاشقانه و موفقیت بزرگ، حاصل همافزایی، انسجام و همکاری همهجانبه مردم شریف استان، خادمان حسینی، مسئولان و اعضای کمیتههای ۱۹گانه ستاد اربعین استان بود که شبانهروز و با تمام توان برای خدمت به زائران تلاش کردند.
نماینده ولیفقیه در استان و استاندار کرمانشاه همچنین از همراهی مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، شورای تأمین، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، نهادهای انقلابی، دستگاههای اجرایی و خدماترسان، شهرداریها و دهیاریها، هیئتهای مذهبی، گروههای جهادی، مواکب مردمی، بخش خصوصی، فعالان حوزه حملونقل و اصحاب رسانه و اطلاعرسانی قدردانی کردند.
در بخش دیگری از این پیام با تقدیر ویژه از مردم کرمانشاه آمده است: در رأس همه این تلاشها، حضور سخاوتمندانه، صبورانه و کریمانه مردم شریف و مهماننواز استان قرار داشت؛ مردمی که بار دیگر خانه، سفره و دل خود را به روی زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گشودند و با رفتار و منش حسینی خود، رضایتمندی گسترده زائران را رقم زدند.
غفوری و حبیبی کرمانشاه را «دروازه کربلا و بزرگترین میزبان زائران اربعین در میان استانهای کشور» دانسته و اظهار کردند: این جایگاه با میزبانی شایسته مردم و تلاش مجموعههای مختلف در اربعین امسال بیش از گذشته تثبیت شد.
در ادامه پیام مشترک آمده است: اکنون که عملیات بزرگ اربعین حسینی سال ۱۴۰۵ شمسی و ۱۴۴۸ قمری با لطف و عنایت خداوند متعال و تلاش همه دستاندرکاران با موفقیت و سربلندی به پایان رسیده است، بر خود فرض میدانیم از یکایک مردم شریف و مهماننواز استان کرمانشاه، خادمان حسینی در سراسر استان و همه دستاندرکارانی که با حضور مؤثر، همت بلند و تلاش بیوقفه خود این حماسه باشکوه را رقم زدند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنیم.
در این پیام همچنین از حمایت و همراهی مجموعه وزارت کشور و وزارت امور خارجه و مسئولان ستاد مرکزی اربعین قدردانی شده و از میزبانی و همراهی ملت و مسئولان کشور عراق، بهویژه مردم و مسئولان استان دیالی، تقدیر شده است.
نماینده ولیفقیه در استان و استاندار کرمانشاه در پایان این پیام تأکید کردند: پیام روشن اربعین امسال آن است که خون شهیدان، پرچم مقاومت را برافراشتهتر و پیوند ملتهای آزاده را استوارتر میسازد و مکتب عاشورا همچنان الهامبخش آزادگان جهان در مسیر مقابله با ظلم، استکبار، اشغالگری و سلطهطلبی خواهد بود.
آنان در پایان از درگاه خداوند متعال، قبولی زیارت زائران و خدمات خالصانه خادمان حسینی، علو درجات شهدای والامقام، عزت و سربلندی امت اسلامی و توفیق همگان در مسیر خدمت به اسلام، نظام جمهوری اسلامی و مردم را مسئلت کردند.
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