به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی زمانیان هصر پنجشنبه در مراسم روز صنعت و معدن آذربایجان‌شرقی با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر اظهار کرد: اتفاقات چند ماه گذشته و آنچه وی ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها عنوان کرد، موجب تعجب جهانیان شد و ایران همچنان پابرجا باقی ماند.

وی افزود: در شرایطی که بسیاری از کشورها در صورت مواجهه با تهاجم و بحران‌های مشابه با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند، ملت ایران با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌های گسترده به فعالیت و ایستادگی ادامه داده است.

معاون راهبری و سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با تأکید بر نقش تولید در تاب‌آوری اقتصادی گفت: تا زمانی که تولید در کشور جریان داشته باشد، اقتصاد ایران می‌تواند در برابر فشارها مقاومت کند.

زمانیان ادامه داد: امروز شاهد جنگ اقتصادی هستیم و این جنگ از برخی جهات مخرب‌تر از جنگ نظامی است، چرا که کشورهای بیشتری در آن حضور دارند و فشارها و محدودیت‌های اقتصادی گسترده‌تری اعمال می‌شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و تورم موجود، نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور ابراز تأسف کرد و گفت: امیدواریم چرخ صنعت همچنان بچرخد تا بتوانیم از شرایط فعلی عبور کرده و تاب‌آوری اقتصاد کشور را افزایش دهیم.

حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت از بخش‌های آسیب‌دیده اظهار کرد: اولویت ما هدایت اعتبارات به سمت بازسازی و حمایت از بخش‌های آسیب‌دیده است و در این زمینه حمایت‌های چندصد همتی در نظر گرفته شده است.

وی درباره تسهیلات پرداخت‌شده در آذربایجان‌شرقی نیز گفت: در این استان حدود یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که میزان تحقق آن بیش از ۸۰ درصد بوده است؛ در حالی که این میزان در سطح کشور حدود ۵۰ درصد گزارش شده است.

زمانیان نقش درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع عمومی کشور را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: بخش قابل توجهی از مخارج کشور از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود و در کنار آن، حمایت از بخش تولید و جبران خسارت بنگاه‌های اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد.

پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت بیمه‌ای

معاون راهبری و سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد درباره حمایت‌های بیمه‌ای از بنگاه‌های آسیب‌دیده گفت: بیمه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده و بنگاه‌هایی که بیش از یک میلیارد تومان خسارت دیده‌اند، تحت پوشش حمایت‌ها قرار گرفته‌اند.

وی اضافه کرد: حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیز تخصیص یافته و حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در قالب پوشش‌ها و تسهیلات مختلف اختصاص داده شده است.

زمانیان با اشاره به مشکلات ناشی از بروکراسی اداری بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری تأکید کرد و گفت: اقداماتی برای تسهیل امور گمرکی و کاهش موانع پیش روی فعالان اقتصادی انجام شده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ جریان تولید و حمایت از فعالان اقتصادی اظهار امیدواری کرد با وجود مشکلات موجود، چشم‌انداز روشنی پیش روی اقتصاد کشور قرار گیرد و ایران بتواند فشارها و چالش‌های موجود را پشت سر بگذارد.