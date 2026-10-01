حجت‌الاسلام محمدصادق جوشقانی، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان البرز، در آستانه برگزاری رزمایش و تجمع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره مفهوم «جانفدایی» اظهار کرد: جانفدایی به معنای آمادگی برای فدا کردن جان در مسیر دین، اسلام، کشور و میهن است و مردم ایران در طول سال‌های گذشته این روحیه را به خوبی نشان داده‌اند.

وی افزود: حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب همواره بر نقش مردم در دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی تأکید داشته‌اند و در همین راستا، میلیون‌ها نفر از مردم اعلام آمادگی کرده‌اند تا در صورت وقوع حادثه‌ای برای کشور، از میهن و ارزش‌های خود دفاع کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان البرز با اشاره به برگزاری رزمایش و تجمع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی گفت: حضور این تعداد از مردم در یک رزمایش، نمایش اراده ملت شهیدپرور و جانفداست و پیام روشنی برای دشمنان دارد.

حجت‌الاسلام جوشقانی ادامه داد: این حضور نشان می‌دهد ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارها تسلیم نخواهد شد و مردم همچنان پای دین، انقلاب، کشور و میهن خود ایستاده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در این برنامه، بیانگر روحیه ایستادگی و آمادگی آنان برای دفاع از ارزش‌ها و تمامیت ایران اسلامی است.

۳۳ سال جانفدایی در لباس خدمت

وی درباره حضور خود در جمع جانفدایان گفت: من نیز به عنوان یک جانفدا ثبت‌نام کرده‌ام و حدود ۳۳ سال است که در مسیر خدمت به مردم و نظام فعالیت می‌کنم.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی البرز افزود: از روزی که لباس مقدس خدمت را بر تن کردم، همواره خود را در مسیر خدمت و جانفشانی برای مردم دانسته‌ام و حضور در مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی نیز به معنای پذیرفتن مسئولیت و آمادگی برای فداکاری در راه مردم است.

هرکس می‌تواند در جایگاه خود جانفدا باشد

حجت‌الاسلام جوشقانی با تأکید بر اینکه جانفدایی تنها به حضور مسلحانه در میدان محدود نمی‌شود، گفت: هر فردی متناسب با وظیفه، تخصص و توانمندی خود می‌تواند جانفدا باشد و برای کشور و مردمش خدمت کند.

وی ادامه داد: جانفدا بودن فقط به این معنا نیست که فردی سلاح به دست بگیرد و در میدان جنگ حضور پیدا کند؛ بلکه هرکس در جایگاه خود می‌تواند برای ایران نقش‌آفرینی کند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی البرز توضیح داد: فردی که در دانشگاه فعالیت می‌کند، می‌تواند با علم، دانش و توانمندی علمی خود به کشور کمک کند و کسی که در عرصه تبلیغ و فرهنگ فعالیت دارد نیز می‌تواند با تبیین صحیح مسائل و تقویت ارتباط میان مردم و نیروهای مسلح، نقش جانفدایی خود را ایفا کند.

حمایت از نیروهای مسلح نیز مصداق جانفدایی است

حجت‌الاسلام جوشقانی گفت: تقویت ارتباط میان مردم و نیروهای مسلح، حمایت از مجموعه‌های تأمین‌کننده امنیت و تلاش برای افزایش همدلی و انسجام اجتماعی نیز بخشی از مفهوم جانفدایی است.

وی افزود: هر فردی می‌تواند با انجام صحیح مسئولیتی که بر عهده دارد، در مسیر خدمت به کشور قرار بگیرد و سهمی در دفاع از ایران، امنیت مردم و ارزش‌های جامعه داشته باشد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان البرز در پایان تأکید کرد: جانفدایی یک مفهوم عمومی است و هرکس می‌تواند متناسب با جایگاه، تخصص و مسئولیتی که بر عهده دارد، برای پیشرفت و سربلندی ایران تلاش کند.