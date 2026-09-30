https://mehrnews.com/x3dc6q ۸ مهر ۱۴۰۵، ۶:۱۴ کد مطلب 6963115 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۸ مهر ۱۴۰۵، ۶:۱۴ شیروان کماکان میزبان اجتماع شبانه مردم در حمایت از ایران عزیز شیروان- مردم شیروان با حضور در تجمع شبانه، بر حفظ وحدت، اقتدار ملی و ادامه راه شهدا تأکید کردند. دریافت 7 MB کد مطلب 6963115 کپی شد مطالب مرتبط دویست و چهاردهمین شب تجمعات مردمی شیروان دویست و پانزدهمین تجمع شبانه مردم شیروان با تأکید بر وحدت و همدلی دویست و شانزدهمین شب اجتماع خونخواهی رهبر شهید در شیروان برچسبها شیروان تجمع مردمی ایران
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