به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدتقی پورمحمدی صبح جمعه در آیین اختتامیه کلاس‌های قرآنی دارالقرآن آموزش و پرورش شهرستان مرند با تأکید بر اهمیت انس خانواده‌ها و نسل جوان با قرآن کریم، اظهار کرد: قرآن و ارتباط با کلام وحی یک نعمت بزرگ است و انسان باید برای بهره‌مندی از این نعمت تلاش کند.

وی با اشاره به روایاتی درباره فضیلت تلاوت قرآن، افزود: خانه‌ها باید با تلاوت قرآن نورانی شوند و خانواده‌ها اجازه ندهند ارتباط با قرآن در زندگی روزمره فرزندانشان کمرنگ شود.

امام جمعه مرند با بیان اینکه برخی خانواده‌ها توجه ویژه‌ای به آموزش زبان‌های خارجی به فرزندان خود دارند، ادامه داد: یادگیری زبان‌های مختلف امر مناسبی است، اما نباید در کنار آن، آموزش قرآن مورد غفلت قرار گیرد.

پورمحمدی گفت: هیچ تعارضی میان آموزش قرآن و یادگیری زبان وجود ندارد و خانواده‌ها می‌توانند برای هر دو برنامه‌ریزی کنند؛ برای نمونه بخشی از زمان هفتگی فرزندان را به یادگیری قرآن و بخش دیگری را به آموزش زبان اختصاص دهند.

وی بر ضرورت آموزش صحیح روخوانی و تلاوت قرآن به کودکان و نوجوانان تأکید کرد و گفت: نباید به جایی برسیم که فرزندان مسلمان و شیعه ما حتی در خواندن قرآن دچار مشکل باشند یا با این کتاب آسمانی بیگانه شوند.

قرآن در تربیت فرزندان

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه قرآن در تربیت اخلاقی و دینی فرزندان، از خانواده‌ها خواست علاوه بر پیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان، نسبت به مسائل اخلاقی، دینی و تربیتی آنان نیز حساس باشند.

پورمحمدی خطاب به والدین اظهار کرد: فرزندان سرمایه خانواده هستند و بهترین سرمایه‌گذاری، تربیت صحیح آنان است؛ اگر فرزند در کنار دانش و تحصیل، با اخلاق، قرآن، نماز و مسئولیت‌های دینی آشنا شود، خانواده در مسیر درستی حرکت کرده است.

وی افزود: والدین باید با همکاری معلمان و مدارس، وضعیت تحصیلی و اخلاقی فرزندان خود را پیگیری کنند و نسبت به تربیت آنان احساس مسئولیت داشته باشند.

امام جمعه مرند با تأکید بر نقش الگوی رفتاری والدین در تربیت کودکان، گفت: اگر پدر و مادر خودشان با قرآن انس داشته باشند و فرزندان ببینند که والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها قرآن می‌خوانند، این رفتار در شکل‌گیری ارتباط آنان با قرآن اثرگذار خواهد بود.

قرآن در متن زندگی خانواده‌ها

پورمحمدی با انتقاد از بی‌توجهی احتمالی برخی خانواده‌ها به قرآن، بیان کرد: قرآن نباید در خانه‌ها قرار گرفته و بدون استفاده باقی بماند، بلکه باید تلاوت آن به یک عادت روزانه تبدیل شود.

وی پیشنهاد کرد خانواده‌ها دست‌کم روزی یک بار قرآن تلاوت کنند و افزود: والدین می‌توانند با اختصاص زمانی در طول هفته، اعضای خانواده را دور هم جمع کرده، بخشی از قرآن را تلاوت کنند و درباره آیات آن با فرزندان گفت‌وگو داشته باشند.

امام جمعه مرند همچنین بر آموزش سوره‌های قرآن به کودکان تأکید کرد و گفت: فرزندان باید بیاموزند که قرآن را برای خود، والدین، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها و درگذشتگان تلاوت کنند تا این مفاهیم از دوران کودکی در ذهن و قلب آنان نهادینه شود.

توجه به نماز و مسئولیت‌های دینی

پورمحمدی با بیان اینکه آموزش قرآن باید در کنار توجه به نماز و سایر مسئولیت‌های دینی دنبال شود، اظهار کرد: خانواده‌ها باید فرزندان خود را به گونه‌ای تربیت کنند که در کنار درس و تحصیل، نسبت به نماز، تلاوت قرآن و مسائل اخلاقی نیز اهتمام داشته باشند.

وی ادامه داد: تفریح، ورزش و بازی نیز برای کودکان ضروری است و نباید میان این فعالیت‌ها و آموزش قرآن تعارض ایجاد کرد، اما در کنار همه این امور باید زمانی مشخص برای ارتباط با قرآن در نظر گرفته شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اهمیت تربیت اخلاقی و اجتماعی فرزندان، خاطرنشان کرد: خانواده‌ها باید فرزندان خود را به پاکی، مسئولیت‌پذیری، تلاش، اخلاق و درستکاری تربیت کنند و در انتخاب مسیر زندگی آنان نیز نقش هدایتگر داشته باشند.

وی با اشاره به جایگاه تلاوت قرآن در روایات اسلامی، گفت: جایگاه قاریان و اهل قرآن در آخرت جایگاهی والا است و انسان باید از دوران کودکی با قرآن مأنوس شود و آن را در زندگی خود به کار گیرد.

پورمحمدی در پایان ابراز امیدواری کرد برنامه‌های قرآنی در مدارس و خانواده‌ها تداوم داشته باشد و نسل جدید بیش از گذشته با قرآن و آموزه‌های آن انس بگیرد.

در پایان آیین اختتامیه کلاس‌های قرآنی دارالقرآن آموزش و پرورش شهرستان مرند نیز از حافظان و استادان این مجموعه تجلیل شد.