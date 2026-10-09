به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه تبریز در مصلای امام خمینی(ره)، حمایت مردم از نظام و مسئولان در شرایط جنگی را یادآور شد و بر ضرورت تلاش بیشتر مسئولان برای کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشتی تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه مردم در شرایط جنگی با نجابت و صبوری با مسائل کشور مواجه شده‌اند، اظهار کرد: مردم ایران با وجود مشکلات اقتصادی، کمتر از گذشته درباره گرانی و تورم اعتراض می‌کنند، اما این سکوت به معنای رضایت از وضعیت موجود نیست.

وی افزود: مسئولان نباید تصور کنند هر جا اعتراض و صدایی بلند است، مشکلی وجود دارد و هر جا مردم سکوت می‌کنند، شرایط مطلوب است؛ چراکه مردم با مشکلات معیشتی متعددی روبه‌رو هستند و نجابت آنان نباید موجب نادیده گرفتن این مسائل شود.

امام جمعه تبریز با تأکید بر ضرورت حمایت از نظام و مسئولان در شرایط جنگی تصریح کرد: ایستادگی مردم در برابر فشارهای دشمن، مسئولیت مدیران را برای حل مشکلات اقتصادی کاهش نمی‌دهد و دولت باید با تدابیر مؤثر، کنترل تورم و مهار گرانی را در اولویت قرار دهد.

انتقاد از وابستگی قیمت‌ها به نرخ ارز

مطهری‌اصل با انتقاد از وابستگی قیمت کالاها و خدمات به نرخ ارز گفت: درست نیست قیمت همه کالاها، حتی محصولات تولید داخل و خدمات، با تغییرات دلار افزایش یابد.

وی خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از اثرگذاری بی‌ضابطه نوسانات ارزی بر قیمت‌ها شد و بر ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار تأکید کرد.

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخورد پلیس فرانسه با دانش‌آموزان معترض، رویکرد کشورهای غربی در قبال اعتراضات را مورد انتقاد قرار داد.

وی با اشاره به مطالبات دانش‌آموزان درباره کمبود امکانات آموزشی و مشکلات گرمایشی، برخوردهای صورت‌گرفته با آنان را زیر سؤال برد و گفت: چرا هنگامی که اعتراضات در کشورهای دیگر رخ می‌دهد، موضوع حقوق بشر به همان شکل مطرح نمی‌شود، اما در مواجهه با ایران مورد تأکید قرار می‌گیرد؟

هشدار درباره تحولات منطقه و تنگه هرمز

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی در ادامه با انتقاد از مواضع امارات و عربستان در تحولات منطقه، مدعی شد این کشورها در حال همکاری با مقام‌های رژیم صهیونیستی علیه ایران هستند.

مطهری‌اصل با اشاره به تلاش‌ها برای انتقال نفت از مسیرهای جایگزین و تغییر شرایط عبورومرور در تنگه هرمز، نسبت به پیامدهای اقدامات کشورهای منطقه هشدار داد.

وی همچنین با اشاره به تأسیسات آب‌شیرین‌کن و نیروگاه‌های این کشورها، تهدید به هدف قرار دادن این زیرساخت‌ها را مطرح کرد و گفت ایران به امارات اعتماد ندارد.

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات یمن، از آنچه پیشرفت‌های این کشور خواند، تمجید کرد و با اشاره به موقعیت راهبردی باب‌المندب، درباره پیامدهای نپذیرفتن شروط ایران هشدار داد.

وی اخراج آمریکا از منطقه و حذف اسرائیل را از اهداف مورد تأکید خود عنوان کرد.

کاهش موالید و ضرورت حمایت از خانواده‌ها

مطهری‌اصل با هشدار درباره روند کاهش جمعیت کشور، تسهیل ازدواج جوانان و حمایت از فرزندآوری را ضروری دانست و گفت: نباید اجازه دهیم ایران به سرزمین سالمندان تبدیل شود.

وی با اشاره به کاهش هفت‌درصدی موالید، هشدار داد که در صورت تداوم روند فعلی، رشد جمعیت کشور طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده به صفر می‌رسد و پس از آن ممکن است منفی شود.

امام جمعه تبریز با اشاره به آمار اعلام‌شده درباره کاهش ۱۰۰ هزار نفری شمار دانش‌آموزان دوره ابتدایی، این مسئله را نشانه‌ای از ضرورت توجه بیشتر به آینده جمعیتی کشور دانست.

وی از دولت خواست با تسهیل ازدواج و حمایت از خانواده‌ها، زمینه فرزندآوری را فراهم کند و با تأکید بر ضرورت رفع نگرانی‌های جوانان درباره تأمین معاش، خواستار توجه عملی به مسائل اقتصادی خانواده‌ها شد.

تأکید بر مراقبت خانواده‌ها از فرزندان

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به موضوع حجاب و عفاف، بر ضرورت توجه خانواده‌ها به وضعیت اخلاقی و اجتماعی فرزندان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به وظایف نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسئول، خواستار برخورد با افرادی شد که به گفته او درصدد ترویج فحشا در جامعه هستند.

مطهری‌اصل با اشاره به محدودیت‌ها و کمبودهای موجود در حوزه انرژی، مدیریت مصرف برق، گاز و بنزین را ضروری دانست و گفت: برای عبور از شرایط پیش‌رو، هم دولت باید تلاش کند و هم مردم در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری مردم و مسئولان افزود: مدیریت مصرف انرژی اهمیت ویژه‌ای دارد تا در فصل زمستان، به‌خصوص در مناطق دوردست، مشکلی برای مردم ایجاد نشود.

در پایان این مراسم، نماز بر پیکر شهید مرتضی حضرتی، شهید اقتدار آذربایجان‌شرقی، به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه تبریز، اقامه شد.