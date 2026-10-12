پورمحمدی: صداقت و مراقبت از زبان از الزامات مسیر طلبگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدتقی پورمحمدی صبح دوشنبه در جمع طلاب جدیدالورود حوزه علمیه فاطمةالزهرا(س) مرند، با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین علی(ع)، بر ضرورت شناخت حدود و جایگاه مال، علم و عقل و تکیه بر خداوند تأکید کرد.

وی با بیان اینکه برخورداری از ثروت، دانش و عقل به‌تنهایی تضمین‌کننده سعادت انسان نیست، اظهار کرد: انسان نباید تنها به دارایی‌های مادی خود تکیه کند یا دانش و عقل خویش را برای شناخت همه ابعاد زندگی کافی بداند؛ بلکه باید در کنار بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، به هدایت الهی نیز توجه داشته باشد.

اخلاص؛ اساس ورود به مسیر طلبگی

امام جمعه مرند با تأکید بر اهمیت نیت خالص در تحصیل علوم دینی، از طلاب خواست هدف خود را در مسیر طلبگی بر کسب رضایت الهی قرار دهند و از رفتارهایی که موجب خدشه‌دار شدن اخلاص می‌شود، پرهیز کنند.

پورمحمدی، مراقبت از عبادت، توجه به نماز اول وقت، قرائت روزانه قرآن و بهره‌گیری از آموزه‌های اهل‌بیت(ع) را از موارد مهم در مسیر رشد معنوی طلاب دانست و بر ضرورت توجه به این امور در کنار برنامه‌های درسی تأکید کرد.

تحصیل منظم و توجه به مبانی علوم حوزوی

وی با اشاره به اهمیت پیوستگی مباحث درسی در حوزه‌های علمیه، یادآور شد: دروس حوزوی ارتباطی زنجیره‌ای با یکدیگر دارند و طلاب باید مطالب جلسات گذشته را به‌خوبی فرا بگیرند تا بتوانند مباحث جدید را نیز دقیق‌تر درک کنند.

نماینده مردم آذربایجان‌شرقی در مجلس خبرگان رهبری، آمادگی پیش از حضور در کلاس، مرور درس‌های گذشته، مشورت با هم‌درسان و توجه به توضیحات استاد را از عوامل مؤثر در یادگیری دانست.

پورمحمدی همچنین بر ضرورت تسلط طلاب بر ادبیات عرب، صرف و نحو و قواعد زبانی تأکید کرد و گفت: شناخت دقیق واژه‌ها و قواعد زبان برای فهم درست متون دینی اهمیت دارد و بی‌توجهی به این مبانی می‌تواند زمینه‌ساز برداشت‌های نادرست شود.

وی با بیان اینکه هدف از تحصیل، صرفاً گذراندن کتاب‌ها و انباشتن اطلاعات نیست، بر ضرورت فهم عمیق مطالب و به‌کارگیری آموخته‌ها در زندگی تأکید کرد.

عقل و دانش در کنار هدایت الهی

امام جمعه مرند با اشاره به جایگاه عقل در زندگی انسان، آن را از نعمت‌های مهم الهی دانست و تصریح کرد: عقل در شناخت بسیاری از خوبی‌ها و بدی‌ها، از جمله تشخیص زشتی ظلم، دروغ و تضییع حقوق دیگران، نقش اساسی دارد؛ اما همه حقایق را نمی‌توان تنها با تکیه بر عقل بشری درک کرد.

وی با اشاره به آموزه‌های دینی درباره شناخت خداوند، بر ضرورت توجه به حدود شناخت انسان تأکید کرد و بهره‌گیری از عقل را در کنار ایمان و تعالیم دینی ضروری دانست.

صداقت و تهذیب نفس در رفتار روزمره

پورمحمدی با تأکید بر لزوم مراقبت از زبان و رفتار، صداقت را از اصول مهم زندگی طلبگی برشمرد و از طلاب خواست برای توجیه اشتباهات یا غیبت‌های خود بهانه‌تراشی نکنند و از بیان سخنان خلاف واقع بپرهیزند.

وی همچنین بر ضرورت پرهیز از گناه، مراقبت از نفس و توجه به سیره پیامبر اکرم(ص)، حضرت فاطمه زهرا(س) و دیگر ائمه اطهار(ع) تأکید کرد و خواستار پیوند میان آموخته‌های علمی و رفتار عملی طلاب شد.

نماینده مردم آذربایجان‌شرقی در مجلس خبرگان رهبری در پایان، برای طلاب جدیدالورود حوزه علمیه فاطمةالزهرا(س) مرند در مسیر علم‌آموزی، خودسازی و خدمت به آموزه‌های دینی آرزوی توفیق کرد.