به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل عصر پنجشنبه در آیین تجلیل و تکریم از خانوادههای شهدا و فرزندان دانشآموز شهدای جنگ تحمیلی سوم، با اشاره به جایگاه والای شهیدان در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: عظمت مقام شهید با هیچ معیار مادی قابل مقایسه نیست و هیچ خدمت یا امتیازی در دنیا نمیتواند همسنگ فداکاری شهید و خون پاک او باشد.
وی با استناد به آیات قرآن کریم افزود: شهید کسی است که جان و مال خود را در راه خدا تقدیم کرده و در منطق قرآن، شهادت پایان زندگی نیست، بلکه رسیدن به حیات جاودانه و بهرهمندی از رزق الهی است.
امام جمعه تبریز ادامه داد: خانوادههای شهدا نیز میتوانند با ایمان، تقوا، عمل صالح و پایبندی به ارزشهای الهی، در مسیر شهیدان حرکت کنند و به مقام قرب الهی نزدیک شوند.
مطهریاصل با بیان اینکه جهاد با نفس یکی از مهمترین عرصههای مبارزه مؤمنان است، گفت: رزمندگان در دوران دفاع مقدس پیش از مقابله با دشمن، بر نفس خود غلبه کردند و ایثار، گذشت از تعلقات دنیوی و اخلاص، زمینهساز ماندگاری نام و راه آنان شد.
وی صیانت از میراث شهدا را مسئولیتی همگانی دانست و افزود: امروز نیز باید فرهنگ ایثار، اخلاص، اخلاق و رفتار مؤمنانه در جامعه استمرار پیدا کند و نسل جدید با این ارزشها پیوند داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی همچنین ولایتمداری و بصیرت را از مؤلفههای مهم مکتب شهدا عنوان کرد و گفت: آنچه رزمندگان را در مقاطع دشوار پایدار نگه داشت، ایستادگی در مسیر حق و وفاداری به آرمانهای انقلاب و ولایت بود.
وی در ادامه با اشاره به مسئولیت فرزندان شهدا اظهار کرد: فرزندان شهدا باید میراث معنوی پدران خود را با تلاش در عرصههای علمی، فرهنگی و اخلاقی ادامه دهند و در مسیر تحصیل، پژوهش و تهذیب نفس به جایگاههای برتر دست یابند.
مطهریاصل تأکید کرد: انتظار جامعه از فرزندان شهدا این است که در هر عرصهای که مسئولیت میپذیرند، با دانش، اخلاق و روحیه خدمتگزاری برای کشور تلاش کنند و مایه افتخار نام و راه پدران شهید خود باشند.
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