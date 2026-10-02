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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

تشدید ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان؛ ارتفاع موج به ۲ متر می‌رسد

تشدید ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان؛ ارتفاع موج به ۲ متر می‌رسد

بندرعباس- رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان از تشدید ناپایداری‌های جوی در ارتفاعات شمالی و شرقی استان و وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی در مناطق دریایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح جمعه، با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان، اظهار کرد: امروز جمعه دهم مهرماه، ناپایداری‌های جوی در ارتفاعات شرقی و شمالی استان تشدید می‌شود و در مناطق دریایی نیز وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی و مواج شدن دریا پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و شب، به‌ویژه در ارتفاعات شهرستان‌های حاجی‌آباد و بشاگرد، رشد ابر و گسترش ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعد و برق، احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای مورد انتظار است.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با اشاره به احتمال تقویت نقطه‌ای بارش‌ها در ارتفاعات شمالی و شرقی استان، بیان کرد: در شهرستان‌های حاجی‌آباد و بشاگرد احتمال تشدید بارش‌ها وجود دارد و در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود.

حمزه‌نژاد توصیه کرد شهروندان از صعود به ارتفاعات، قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و چرای دام در مناطق مرتفع خودداری کنند.

وی با اشاره به شرایط دریایی هرمزگان گفت: امروز دریا به‌ویژه در محدوده غرب دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس تحت تأثیر وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی مواج خواهد بود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان افزود: بیشینه سرعت باد در مناطق دریایی به حدود ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا گاهی به ۲۰۰ سانتیمتر خواهد رسید.

حمزه‌نژاد از صیادان و فعالان دریایی خواست با توجه به شرایط نامساعد دریا، از تردد شناورهای سبک، صیادی و تفریحی جداً خودداری کنند و در بنادر و اسکله‌های استان نیز تدابیر لازم برای تردد ایمن سایر شناورها در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: از ساعات عصر امروز از سرعت وزش بادهای جنوب شرقی بر روی دریا کاسته خواهد شد، اما با توجه به تداوم وزش این بادها، به‌ویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز، تا ظهر شنبه وضعیت دریا متلاطم خواهد بود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: تردد شناورهای سبک و صیادی در این مدت باید با احتیاط انجام شود.

حمزه‌نژاد در پایان درباره وضعیت دمایی استان گفت: از روزهای ابتدایی هفته آینده، ضمن کاهش رطوبت نسبی، مقادیر بیشینه دما با شیبی ملایم روند افزایشی خواهد داشت.

کد مطلب 6965099

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