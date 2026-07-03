ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان تا شنبه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح جمعه با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان برای روز جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: امروز ناپایداری‌های جوی و دریایی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و آسمان هرمزگان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی افزود: در دریای عمان و تنگه هرمز وزش بادهای جنوب شرقی افزایش می‌یابد و در ساعات بعدازظهر نیز در ارتفاعات شرقی و شمالی استان، به‌ویژه شهرستان بشاگرد، رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعد و برق، تندباد لحظه‌ای و در مناطق مستعد بارش تگرگ مورد انتظار است.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با توصیه به شهروندان برای پرهیز از حضور در مناطق پرخطر گفت: با توجه به احتمال وقوع بارش‌های رگباری و طغیان رودخانه‌های فصلی، از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی در این مناطق خودداری شود.

حمزه‌نژاد با اشاره به وضعیت دریا تصریح کرد: در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس نیز افزایش بادهای جنوب شرقی موجب مواج شدن دریا خواهد شد، به‌گونه‌ای که بیشینه سرعت باد به ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج به حدود ۱۰۰ سانتی‌متر می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط نامساعد دریا، لازم است تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها، به‌ویژه شناورهای سبک و صیادی، اتخاذ شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: وزش بادهای جنوب شرقی در دریای عمان و تنگه هرمز تا ظهر روز شنبه تداوم خواهد داشت و در همین مدت، بارش‌های عصرگاهی در ارتفاعات شرقی و شمالی استان نیز ادامه می‌یابد.

حمزه‌نژاد در پایان با اشاره به روند دمایی استان گفت: از روز یکشنبه افزایش نسبی دمای بیشینه، به‌ویژه در سواحل و مناطق شرقی هرمزگان، پیش‌بینی می‌شود.