به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد صبح یکشنبه در تشریح آخرین پیشبینیهای هواشناسی، اظهار کرد: طی امروز با تشدید ناپایداریهای جوی در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات شرقی رشد ابر همراه با رگبار تابستانه باران و رعدوبرق پیشبینی میشود و در برخی نقاط استان احتمال تقویت نقطهای بارشها وجود دارد.
وی افزود: در مناطق دریایی استان طی ساعات صبح تا بعدازظهر افزایش سرعت باد جنوب شرقی و مواج شدن دریا مورد انتظار است و در سایر نقاط استان آسمان قسمتی ابری خواهد بود.
همچنین در سواحل و جزایر استان مه صبحگاهی و در طول روز غبار محلی پیشبینی میشود.
حمزهنژاد، ادامه داد: در ساعات بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان به ویژه شهرستانهای بشاگرد، رودان و حاجیآباد و برخی ارتفاعات مرکزی و غربی، رشد ابر همراه با رگبار باران و رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظهای پیشبینی میشود.
وی گفت: در پارهای نقاط مرکزی که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل است.
کارشناس هواشناسی هرمزگان با اشاره به هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۱، بیان کرد: تقویت نقطهای بارشها در برخی ارتفاعات استان به ویژه منطقه بشاگرد پیشبینی میشود و توصیه میشود از صعود به ارتفاعات، چرای دام در مناطق مرتفع و قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی در این مناطق خودداری شود.
حمزهنژاد، تصریح کرد: طی امروز در مناطق دریایی استان به ویژه تنگه هرمز و دریای عمان افزایش سرعت باد جنوب شرقی و مواج شدن دریا مورد انتظار است.
وی افزود: بیشینه سرعت باد در ساعات صبح تا بعدازظهر در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به محدوده ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید.
کارشناس هواشناسی هرمزگان، توصیه کرد: شناورهای سبک و صیادی از تردد جداً خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر و اسکلههای استان صورت پذیرد.
حمزهنژاد، خاطرنشان کرد: وزش بادهای جنوب شرقی و متلاطم بودن دریا در ساعات صبح فردا دوشنبه ۲۳ شهریور نیز پیشبینی میشود و از ساعات بعدازظهر دوشنبه با تغییر سوی جریانات، وزش بادهای جنوب غربی - شمال غربی در مناطق دریایی استان پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: در ساعات بعدازظهر روز سهشنبه ۲۴ شهریور، افزایش سرعت بادهای جنوب غربی - شمال غربی سبب مواج شدن دریا به ویژه در تنگه هرمز خواهد شد و توصیه میشود تمهیدات لازم صورت پذیرد.
حمزهنژاد در پایان، گفت: به لحاظ دمایی تا اواسط هفته افزایش یک تا ۲ درجهای دما دور از انتظار نیست.
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