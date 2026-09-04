به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر امینی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان بردسکن با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره صداقت رئیسجمهور اظهار کرد: صداقت شرایطی دارد که باید رعایت شود و حتی حرف راست نیز باید در زمان و شرایط مناسب بیان شود.
امام جمعه بردسکن افزود: در شرایطی که کشور درگیر جنگ با دشمن است و دشمن بهدنبال تزریق ناامیدی در جامعه است، بیان و برجستهکردن نقاط ضعف میتواند موجب طمع دشمن شود و مسئولان باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر مبنا قرار دادن آموزههای قرآنی برای امیدآفرینی، گفت: بیان نقاط قوت کشور موجب افزایش قدرت نظام در نگاه دشمن میشود و باید در کنار شناسایی مشکلات، برای رفع آنها نیز اقدام کرد.
امینی در ادامه با انتقاد از برخی رویکردها در میان مسئولان، گفت: در برخی مسئولان آن زیرکی لازم دیده نمیشود و گاهی حماقت را مشاهده میکنیم؛ برخی به علم خود مینازند، اما کمتر از عقل و تدبیر بهره میگیرند.
امام جمعه بردسکن همچنین با گرامیداشت هفته وقف، اظهار کرد: اداره اوقاف باید بهگونهای بهعنوان یک نهاد مذهبی و دینی عمل کند که میل مردم به وقف افزایش یابد، اما متأسفانه عملکرد برخی افراد در این زمینه مطلوب نیست.
وی با اشاره به هفته تعاون و ریشه قرآنی آن، بر ضرورت همکاری و تعاون در انجام کارهای نیک تأکید کرد.اگر بخواهی، میتوانم ۳ تیتر تندتر و در سبک خبرگزاری مهر هم برای همین خبر پیشنهاد بدهم.
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