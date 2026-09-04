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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

امینی: مسئولان به‌جای برجسته‌کردن ضعف‌ها برای رفع مشکلات اقدام کنند

امینی: مسئولان به‌جای برجسته‌کردن ضعف‌ها برای رفع مشکلات اقدام کنند

بردسکن- امام جمعه بردسکن گفت: اگر ضعفی در کشور وجود دارد، باید برای برطرف کردن آن تلاش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان بردسکن با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره صداقت رئیس‌جمهور اظهار کرد: صداقت شرایطی دارد که باید رعایت شود و حتی حرف راست نیز باید در زمان و شرایط مناسب بیان شود.

امام جمعه بردسکن افزود: در شرایطی که کشور درگیر جنگ با دشمن است و دشمن به‌دنبال تزریق ناامیدی در جامعه است، بیان و برجسته‌کردن نقاط ضعف می‌تواند موجب طمع دشمن شود و مسئولان باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر مبنا قرار دادن آموزه‌های قرآنی برای امیدآفرینی، گفت: بیان نقاط قوت کشور موجب افزایش قدرت نظام در نگاه دشمن می‌شود و باید در کنار شناسایی مشکلات، برای رفع آنها نیز اقدام کرد.

امینی در ادامه با انتقاد از برخی رویکردها در میان مسئولان، گفت: در برخی مسئولان آن زیرکی لازم دیده نمی‌شود و گاهی حماقت را مشاهده می‌کنیم؛ برخی به علم خود می‌نازند، اما کمتر از عقل و تدبیر بهره می‌گیرند.

امام جمعه بردسکن همچنین با گرامیداشت هفته وقف، اظهار کرد: اداره اوقاف باید به‌گونه‌ای به‌عنوان یک نهاد مذهبی و دینی عمل کند که میل مردم به وقف افزایش یابد، اما متأسفانه عملکرد برخی افراد در این زمینه مطلوب نیست.

وی با اشاره به هفته تعاون و ریشه قرآنی آن، بر ضرورت همکاری و تعاون در انجام کارهای نیک تأکید کرد.اگر بخواهی، می‌توانم ۳ تیتر تندتر و در سبک خبرگزاری مهر هم برای همین خبر پیشنهاد بدهم.

کد مطلب 6937219

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