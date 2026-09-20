به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی ظهر یکشنبه در نشست توجیهی مدیران، مدیرآموزگاران و معاونان مدارس شهرستان بردسکن که در آستانه آغاز سال تحصیلی برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت یک مجموعه تنها با علاقه و محبت امکان‌پذیر نیست و مدیر باید بتواند میان افرادی با روحیات و شرایط متفاوت، هماهنگی و همدلی ایجاد کند.

وی افزود: مدیر مدرسه باید شناخت مناسبی از همکاران خود داشته باشد و شرایط روحی و کاری آنان را در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار دهد؛ چراکه ممکن است هر فرد به دلیل مسائل شخصی یا شرایطی که پشت سر گذاشته، در مقاطع مختلف روحیات متفاوتی داشته باشد.

امام جمعه بردسکن، سعه‌صدر و وسعت نظر را از الزامات مدیریت دانست و بیان کرد: مدیر باید ظرفیت بالایی برای مواجهه با مسائل داشته باشد و مانند دریا، حتی در زمان طوفان نیز بتواند آرامش و ثبات خود را حفظ کند و پس از فروکش کردن تلاطم‌ها، دوباره به آرامش برسد.

امینی با تأکید بر اهمیت «تغافل» در مدیریت گفت: تغافل به معنای بی‌توجهی و غفلت نیست؛ بلکه مدیر در برخی موارد باید با بزرگواری از کنار سخنان یا رفتارهایی عبور کند و هر موضوعی را به مسئله‌ای جدی تبدیل نکند.

وی ادامه داد: ممکن است یک همکار یا دانش‌آموز در شرایط ناراحتی سخنی بگوید که اگر مدیر بخواهد نسبت به هر سخن واکنش فوری نشان دهد، فضای مجموعه دچار تنش شود؛ بنابراین مدیر باید از ظرفیت و سعه‌صدر کافی برخوردار باشد.

امام جمعه بردسکن، مدیر مدرسه را هدایت‌کننده مجموعه آموزشی دانست و اظهار کرد: مدیر باید مانند کارگردان یک مجموعه، ظرفیت‌های مختلف مدرسه را در کنار یکدیگر قرار دهد و میان معلمان، عوامل اجرایی و سایر کارکنان هماهنگی ایجاد کند.

وی با اشاره به تأثیر رفتار مدیران بر دانش‌آموزان افزود: در بسیاری از مدارسی که حضور داشته‌ایم، شاهد علاقه و رضایت دانش‌آموزان نسبت به مدیران بوده‌ایم و این موضوع نشان می‌دهد رفتار مناسب مدیر می‌تواند در ایجاد ارتباط مؤثر با دانش‌آموزان و موفقیت مجموعه مدرسه نقش داشته باشد.

امینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فاصله دانش‌آموزان از فضای مدرسه در تعطیلات تابستانی گفت: دانش‌آموزان چند ماه از محیط مدرسه، کتاب و فضای درس فاصله داشته‌اند و بازگرداندن آنان به فضای آموزشی، نیازمند برنامه‌ریزی و ابتکار مدیران و معلمان است.

وی تصریح کرد: محیط مدرسه باید به گونه‌ای باشد که دانش‌آموز و معلم با انگیزه و علاقه وارد آن شوند و شروع سال تحصیلی برای آنان با احساس اجبار و سنگینی همراه نباشد.

امام جمعه بردسکن خاطرنشان کرد: محبت، نشاط، معنویت و رفتار مناسب مدیران و معلمان می‌تواند فاصله ایجادشده میان دانش‌آموز و مدرسه را کاهش دهد و آنان را دوباره با فضای علم، دانش و تعلیم و تربیت همراه کند.

وی در پایان برای مدیران، مدیرآموزگاران، معاونان و تمامی فرهنگیان شهرستان در سال تحصیلی جدید آرزوی موفقیت و توفیق کرد.