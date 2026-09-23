به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله حاجیزاده ظهر چهارشنبه در دیدار با خانواده شهید رضا علی محزون که با حضور امام جمعه و فرماندار بردسکن و نماینده مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مؤلفههای مهم در نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی است و باید در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزشهای انقلاب اسلامی به نسل آینده نقشآفرینی کند.
مدیر آموزش و پرورش بردسکن افزود: آموزش و پرورش شهرستان بردسکن دارای ۵ آموزشگاه شاهد است و دیدار با خانوادههای معظم شهدا نیز بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به نامگذاری کلاسها و فضاهای آموزشی به نام شهدا و سرداران رشید اسلام، بیان کرد: وارد هر مدرسهای که شوید، نام و یاد شهدا در بخشهای مختلف آن میدرخشد و تلاش شده است فضای مدارس با فرهنگ ایثار و شهادت پیوند داشته باشد.
حاجی زاده ادامه داد: مدیران مدارس و مربیان پرورشی نیز برنامههای مختلفی را در راستای معرفی شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی دانشآموزان با فداکاریهای شهدا برگزار میکنند.
مدیر آموزش و پرورش بردسکن با تأکید بر ضرورت توجه به خانوادههای معظم شهدا، گفت: دیدار با خانواده شهدا تنها یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه این دیدارها بهصورت پیوسته انجام میشود تا ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا، ارتباط نسل جدید با خانوادههای معظم شهدا و فرهنگ ایثار و فداکاری تقویت شود.
خانوادههای شهدا چشم و چراغ جامعه هستند
در ادامه این دیدار، حجت الاسلام علی اصغر امینی، امام جمعه بردسکن خانوادههای شهدا را چشم و چراغ جامعه دانست و اظهار کرد: چشم و چراغ ما خانوادههای معظم شهدا هستند و باید قدردان صبر، ایثار و فداکاری این خانوادهها باشیم.
مدیر آموزش و پرورش بردسکن افزود: اعتقاد داریم والدین شهدا ارتباط روحی و معنوی با فرزندان شهید خود دارند و حضور در کنار خانوادههای شهدا فرصتی برای بهرهمندی از این ارتباط معنوی و تجدید عهد با آرمانهای شهدا است.
گفتنی است؛ در پایان این دیدار، از خانواده شهید رضا علی محزون تجلیل و قدردانی شد.
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