به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا نبوی چاشمی در خطبه های نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به وضعیت نظامی ایران در دوران شاه ملعون بیان کرد: زمانی با کاپیتولاسیون، بیگانگان برای ما حتی تصمیم می گرفتند که چه کاری را صورت دهیم.

وی با بیان اینکه بیگانه می توانست در آن زمان شاه مملکت را فلج کند، افزود: بیگانگان در دوران پهلوی کشورمان را به دو قسمت شمال و جنوب تقسیم کرده بودند و شمال را به شوروری و جنوب را به انگلستان و آمریکا داده بودند.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه در آن دوران بیگانگان مصونیت داشتند و هر تعرضی را به مردم می کردند کسی نمی توانست اعتراض کند، تاکید کرد: امروز اما شاهد هستیم که انقلاب اسلامی عزت را به ایران اسلامی برگردانده است.

نبوی چاشمی با بیان اینکه امروز نام ایران و ایرانی در دنیا می درخشد، بیان کرد: به برکت پیروزی هایی که در دوران انقلاب اسلامی کسب شده امروز کشورمان در اوج قرار دارد.

وی با بیان اینکه دشمن می خواهد ما را به دوران کاپیتولاسیون بازگرداند، افزود: همانطور که در پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس نیز تاکید شد، آن دوران دیگر بازنخواهد گشت.

امام جمعه مهدیشهر در ادامه بیان کرد: مردم مقاوم ایران با حضور در میدان خیابان و عرصه اقتدار، دلگرمی مضاعفی را به نگهبانان هرمز و مرزهای ایران اسلامی می دهد و نیروهای غیور مسلح ما از مردم قدردانی می کنند.

نبوی چاشمی ادامه داد: امروز دعاهای مردم حاضر در میدان موشک های نیروهای قهرمان مسلح را به هدف می زند و اینها همه به برکت عزتی است که به واسطه ایستادگی پای انقلاب اسلامی و نظام برای کشورمان و ملت ما بدست آمده است.

وی با بیان اینکه انسان چند صباحی در دنیا زندگی می کند و خودش اختیار دارد که تن به ذلت بدهد و بمیرد یا در برابر ذلت بایستد و آزاده زندگی کند، افزود: ملت ما هرگز تن به ذلت نخواهد داد.