امام جمعه مهدیشهر: ملت ایران قربانی دو قرن نیرنگ استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمیدرضا نبوی‌چاشمی در خطبه‌های نخستین نماز جمعه پاییز ۱۴۰۵ مهدیشهر که در مصلای این شهرستان برگزار شد، با بیان اینکه کشورمان طی دو قرن گذشته از استکبار ضربه خورده است، اظهار کرد: از دوران مشروطه تاکنون شاهد نیرنگ و خدعه‌های دشمن بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه استکبار، شهید مدرس را به مسلخ کشاند و در کشورمان دست به کودتا زد، افزود: استکبار در این کشور ذلت و خواری‌هایی را به ملت ایران تحمیل کرده است.

دانش‌آموزان ایران داغدار جنایات استکبار هستند

امام جمعه مهدیشهر با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید بیان کرد: امسال دانش‌آموزان ما در نوروز علم و دانش بر سر کلاس‌های درس حاضر می‌شوند، در حالی که داغدار دانش‌آموزانی هستیم که به واسطه استکبار جهانی به خاک و خون کشیده شده‌اند.

نبوی‌چاشمی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: هشت سال دفاع مقدس نیز به واسطه استکبارگران در دنیا به ملت ایران اسلامی تحمیل شد.

وی با بیان اینکه ۳۰۰ هزار نفر از بهترین فرزندان ملت ایران اسلامی در این جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند، تأکید کرد: استکبار موجب شد مادران بسیاری داغدار فرزندان خود و هزاران کودک نیز داغدار پدرانشان شوند.

تأکید امام جمعه مهدیشهر بر ایستادگی در برابر تهدیدها

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه ویرانی، ترور، قتل، غارت، فریب و تحریم از جمله مواردی است که استکبارگران برای ملت ایران به همراه آورده‌اند، ابراز کرد: همچنان شاهد هستیم که این افراد در سازمان ملل نیز زبان به تهدید گشوده و ملت متمدن ایران را تهدید به نابودی می‌کنند.

نبوی‌چاشمی با بیان اینکه برخی مغازه‌های کشورمان قدمتی بیشتر از کل کشور آمریکا دارند، گفت: روشنفکرانی که ادعای روشنفکری، غرب‌گرایی و غرب‌گدایی می‌کنند، جاده‌صاف‌کن استکبار بوده و هستند و در برابر تهدید ملت ایران سکوت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه دشمن دست از سر ملت ایران برنمی‌دارد، افزود: در برابر دشمنی که این‌گونه رفتار می‌کند، باید چگونه برخورد کرد؟ امام علی(ع) در پاسخ به این پرسش می‌فرمایند «سگ را از هر کجا آمده باید به همان‌جا برگرداند» و «شر را باید با شر پاسخ گفت».

امام جمعه مهدیشهر در ادامه گفت: پاسخ به تهدیدکننده ملت ایران، میز مذاکره نیست، بلکه موشک خیبرشکن است.