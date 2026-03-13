امام جمعه مهدیشهر: جامعه ولایی ترس ندارد؛ ما مشتاق شهادتیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا نبوی چاشمی در خطبه های نماز جمعه این هفته مهدیشهر، از مردم این شهرستان و تمام ایران اسلامی بابت حضور باشکوه در راهپیمایی با عظمت روز جهانی قدس قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه جامعه ولایی اهل استقامت است و خداوند این وعده را داده که ملت مقاوم را یاری می رساند، افزود: پیروزی نهایی جبهه اسلام بر کفار نزدیک است.

امام جمعه مهدیشهر ترس از دشمن را موجبات ذلت دانست و ابراز کرد: در جامعه ای که تحت ولایت است آن هم ولایت الله، ترس راهی ندارد.

نبوی چاشمی با بیان اینکه ملت ما معتقد است چه بکشد و چه کشته شود، پیروز است، گفت: ما ملت امام حسین(ع) هستیم.

وی افزود: ما در همه جهات چه در حالی که در نبرد هستیم و چه در حالی که به زندگی عادی مان باز می گردیم برای سعادت اخروی تلاش می کنیم و لذا این ملت مشتاق شهادت است.

وی با بیان اینکه ملتی که امام حسین(ع) دارد از شهادت ترسی ندارد، افزود: پیروزی نهایی جبهه اسلام نزدیک است.

امام جمعه مهدیشهر همچنین با بیان اینکه ملت ایران اسلامی با بیعت با رهبر انقلاب اسلامی نشان داد بر آرمان های انقلاب ایستاده است، گفت: این مردم هرگز میدان مقاومت را ترک نمی کند.

نبوی چاشمی با بیان اینکه ملت ما تابع امامش است، تاکید کرد: این ملت از حرف های یاوه دشمن و وسوسه ها و ... سست نخواهد شد و پای آرمان های انقلاب می ماند.

وی با بیان اینکه نگاه و گوش به ما به دهان رهبر معظم انقلاب اسلامی است، افزود: باید مراقب بود زیرا دشمن در تلاش است که مقاومت ملت ایران اسلامی را در هم بشکند و در آن زمان کشورمان را تکه تکه کند اما مردم بصیر ما این اجازه را به دشمن نمی دهد.