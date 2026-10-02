به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هلند از تصمیم رژیم صهیونیستی در مورد لغو اعتبار نامه هیئت دیپلماتیک این کشور در کرانه باختری رود اردن انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، اسرائیل این تصمیم را در واکنش به اقدامات هلند در هدف قرار دادن محصولات شهرک نشینان اسرائیلی در اراضی اشغالی کرانه باختری رود اردن و ممنوعیت کالاهای شهرک نشینان اتخاذ کرد.

«تام برندسن»، وزیر امور خارجه هلند، ضمن ابراز تاسف از این تصمیم اسرائیل ، آن را غیرضروری دانست و اعلام کرد: تصمیم هلند در تعلیق واردات کالاهای شهرک نشینان ، اسرائیل را هدف قرار نمی دهد.

« گدئون ساعر» وزیر امور خارجه اسرائیل یکشنبه شب از لغو اعتبارنامه دیپلماتیک، دیپلمات های هلندی در رام الله (تشکیلات خودگردان فلسطین) خبر داده بود.

این اولین اقدام رژیم صهیونیستی بر ضد هلند نیست . تل آویو در ماه اوت نیز دیپلمات های هلندی را از مرکز ویژه هماهنگی در نوار غزه اخراج کرده بود.

رژیم اشغالگر پیش از این در ماه سپتامبر گذشته نیز کنسول گری انگلیس در شرق شهر قدس را تعطیل کرد . این اقدام پس از تصمیم لندن در ممنوعیت واردات کالاها و محصولات شهرک نشینان اسرائیلی صورت گرفت.

تل آویو در واکنش به تصمیمات و موضع گیری فزاینده کشور های اروپایی از جمله هلند، انگلیس، فرانسه و کانادا بر ضد محصولات و کالاهای شهرک نشینان در اراضی اشغالی کرانه باختری رود اردن ، دست به اقدامات دیپلماتیک علیه این کشورها می زند.