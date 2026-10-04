نقشه رژیم صهیونیستی برای قطع مسیرهای ارتباطی کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، دفتر ملی دفاع از فلسطین و مقاومت علیه شهرک سازی ها اعلام کرد پروژه های سریع شهرک سازی با هدف قطع مسیرهای ارتباطی کرانه باختری در حال اجرا است. رژیم صهیونیستی قصد دارد شهرک های خود را گسترش دهد تا به این بهانه زمین های بیشتری را اشغال کرده و مسیر حرکت فلسطینی ها را تغییر داده و آنها را منزوی تر کند.

بر اساس این گزارش، قطع مسیرهای ارتباطی رام الله و البیره و هشت روستا در شمال رام الله در برنامه رژیم صهیونیستی گنجانده شده تا بدین وسیله شهرک نشینان صهیونیست بتواند راحت تر دست به جنایت علیه فلسطینی ها بزنند.

در جنوب کرانه باختری نیز رژیم صهیونیستی به دنبال ساخت یک شهرک جدید با هدف کشاندن جغرافیایی شهرک های اشغالی به سمت شهر الخلیل و قدس تا بیت لحم است.

این شهرک در مسیر شهرک های اسرائیلی گوش عتصیون و کریات اربع قرار دارد.