  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۹ مهر ۱۴۰۵، ۲:۵۲

ناکامی تروریست‌ها در حمله به ایست و بازرسی راسک

ناکامی تروریست‌ها در حمله به ایست و بازرسی راسک

معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان‌ و بلوچستان از دفع حمله مسلحانه به ایست و بازرسی ورودی شهر راسک خبر داد و گفت: این اقدام با واکنش قاطع نیروهای مستقر خنثی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خلیل‌آبادی بامداد پنجشنبه اظهار کرد: ساعتی پیش، عوامل تروریستی مزدور دشمن اقدام به تیراندازی از سمت رودخانه به سوی ایست و بازرسی «احمدآباد» شهر راسک کردند.

وی با بیان اینکه نیروهای مستقر در ایست و بازرسی بلافاصله با هوشیاری و اقتدار به این حمله پاسخ دادند، افزود: در پی اقدام متقابل نیروهای امنیتی، مهاجمان مجبور به عقب‌نشینی شده و تیراندازی‌ها متوقف شد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان‌ و بلوچستان تصریح کرد: نیروهای پشتیبان در آمادگی کامل، در حال رصد منطقه و پایش شرایط امنیتی هستند.

بنا بر اعلام این مقام مسئول، بررسی‌های تکمیلی در خصوص ابعاد این حادثه در جریان است و اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6964221

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها