به گزارش خبرگزاری مهر، علی خلیل‌آبادی بامداد پنجشنبه اظهار کرد: ساعتی پیش، عوامل تروریستی مزدور دشمن اقدام به تیراندازی از سمت رودخانه به سوی ایست و بازرسی «احمدآباد» شهر راسک کردند.

وی با بیان اینکه نیروهای مستقر در ایست و بازرسی بلافاصله با هوشیاری و اقتدار به این حمله پاسخ دادند، افزود: در پی اقدام متقابل نیروهای امنیتی، مهاجمان مجبور به عقب‌نشینی شده و تیراندازی‌ها متوقف شد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان‌ و بلوچستان تصریح کرد: نیروهای پشتیبان در آمادگی کامل، در حال رصد منطقه و پایش شرایط امنیتی هستند.

بنا بر اعلام این مقام مسئول، بررسی‌های تکمیلی در خصوص ابعاد این حادثه در جریان است و اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.