بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی در کردستان به مدت یک هفته

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده بعدازظهر جمعه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: همزمان با آغاز هفته انتظامی، طرح بخشودگی دیرکرد جرایم تخلفات رانندگی در استان کردستان اجرا می‌شود.

وی افزود: بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان، این طرح از ۱۰ مهرماه آغاز شده و تا ۱۶ مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: در مدت اجرای طرح، رانندگان می‌توانند با مراجعه به مراکز و سامانه‌های مربوط، نسبت به تسویه جرایم و خلافی خودرو بدون پرداخت مبلغ دیرکرد اقدام کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان از رانندگان خواست با استفاده از فرصت ایجادشده در مهلت تعیین‌شده نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت جرایم رانندگی خود اقدام کنند.