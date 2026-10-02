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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی در کردستان به مدت یک هفته

بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی در کردستان به مدت یک هفته

سنندج- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان از اجرای طرح بخشودگی دیرکرد جرایم تخلفات رانندگی به مدت یک هفته در استان خبر داد و گفت: این طرح از دهم مهرماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده بعدازظهر جمعه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: همزمان با آغاز هفته انتظامی، طرح بخشودگی دیرکرد جرایم تخلفات رانندگی در استان کردستان اجرا می‌شود.

وی افزود: بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان، این طرح از ۱۰ مهرماه آغاز شده و تا ۱۶ مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: در مدت اجرای طرح، رانندگان می‌توانند با مراجعه به مراکز و سامانه‌های مربوط، نسبت به تسویه جرایم و خلافی خودرو بدون پرداخت مبلغ دیرکرد اقدام کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان از رانندگان خواست با استفاده از فرصت ایجادشده در مهلت تعیین‌شده نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت جرایم رانندگی خود اقدام کنند.

کد مطلب 6965487

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