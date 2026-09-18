زورآوند: گردوخاک محلی مهمان امروز و فردای کرمانشاه است

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: آسمان استان امروز و فردا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات شاهد رشد ابر، وزش باد و گردوخاک محلی خواهیم بود.

وی افزود: این وضعیت جوی ممکن است از اواخر وقت امروز تا صبح فردا در برخی ساعات، به‌ویژه در نواحی مرزی، با غبار نسبتاً رقیق نیز همراه شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از روز یکشنبه تا اواسط هفته آینده، پدیده قابل توجهی برای جو استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی در این مدت نسبتاً آرام خواهد بود.

زورآوند درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: متوسط دمای هوا امروز و فردا به طور نسبی افزایش پیدا می‌کند، اما این روند در روزهای یکشنبه و دوشنبه تغییر خواهد کرد.

وی ادامه داد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه، متوسط دمای هوا در اغلب نقاط استان کاهش می‌یابد و پس از آن، طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، افزایش دما بار دیگر آغاز می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: افزایش دما در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مجدد خواهد بود، اما این افزایش به صورت مختصر رخ می‌دهد و تغییرات دمایی استان مطابق الگوی پیش‌بینی‌شده ادامه خواهد داشت.

زورآوند در پایان با اشاره به وضعیت جوی روزهای پیش‌رو اظهار کرد: مهم‌ترین پدیده مورد انتظار در کوتاه‌مدت، رشد ابر، وزش باد و گردوخاک محلی در برخی ساعات امروز و فردا و احتمال غبار نسبتاً رقیق در نواحی مرزی است و پس از آن، تا اواسط هفته آینده پدیده جوی قابل توجهی برای استان پیش‌بینی نمی‌شود.