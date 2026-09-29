علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین پیشبینیهای جوی استان، از تداوم شرایط نسبتاً پایدار در روزهای سهشنبه و چهارشنبه و ورود امواج کوتاه به جو منطقه از پنجشنبه خبر داد.
وی اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، آسمان استان طی امروز و فردا چهارشنبه عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد و افزایش ابر پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: از روز پنجشنبه تا یکشنبه، امواج کوتاه جوی به تناوب منطقه را تحت تأثیر قرار خواهند داد که پیامد آن علاوه بر وزش باد و احتمال شکلگیری گردوخاک محلی، فراهم شدن شرایط برای وقوع بارشهای پراکنده در سطح استان است.
زورآوند تصریح کرد: بارشهای مورد انتظار طی این مدت در برخی نقاط میتواند با رعدوبرق نیز همراه باشد و احتمال وقوع بارش در روز پنجشنبه و بهویژه شنبه هفته آینده در نیمه شمالی و مناطق غربی استان بیشتر خواهد بود.
وی ادامه داد: وزش باد نیز در برخی ساعات روز جمعه نسبتاً شدید پیشبینی میشود و لازم است شرایط جوی و تغییرات مربوط به سرعت باد در این بازه مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه درباره روند دمای هوا نیز گفت: متوسط دمای هوا امروز روند کاهشی خواهد داشت، اما از فردا تا روز جمعه، دما در نیمه غربی استان افزایش مییابد و در سایر مناطق تغییرات دمایی قابل توجهی پیشبینی نمیشود.
زورآوند خاطرنشان کرد: از روز شنبه، دمای هوا در بیشتر نقاط استان وارد روند کاهشی خواهد شد و این وضعیت در کنار فعالیت امواج کوتاه جوی، شرایط متفاوتی را برای روزهای پایانی هفته و ابتدای هفته آینده رقم خواهد زد.
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