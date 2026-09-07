البرز در انتظار وزش باد شدید و رگبار

به گزارش خبرنگار مهر، ادارهکل هواشناسی استان البرز با صدور هشدار زرد از فعالیت موج ناپایدار جوی از عصر امروز دوشنبه تا چهارشنبه خبر داد و نسبت به وزش باد شدید، خیزش گردوخاک، کاهش دما و احتمال رگبار و رعدوبرق در نقاط مختلف استان هشدار داد.
بر اساس پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان البرز، از عصر امروز دوشنبه تا چهارشنبه با گذر موج ناپایدار از منطقه، شرایط جوی استان دستخوش تغییر خواهد شد و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد شدید، گردوخاک و احتمال بارشهای رگباری پیشبینی میشود.
وزش باد شدید و گردوخاک در البرز
بر اساس این پیشبینی، آسمان استان امروز دوشنبه ۱۶ شهریورماه صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که از عصر با افزایش ابر، وزش باد شدید و احتمال خیزش گردوخاک همراه میشود.
هواشناسی برای روز سهشنبه نیز آسمانی کمی تا نیمهابری، کاهش دما، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی کرده است.
همچنین روز چهارشنبه آسمان استان کمی تا نیمهابری خواهد بود و در ساعات صبح احتمال شکلگیری مه رقیق و در ارتفاعات بارش خفیف وجود دارد.
احتمال رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات
در ادامه این سامانه، برای روز پنجشنبه نیز آسمانی کمی تا قسمتی ابری و مه رقیق صبحگاهی پیشبینی شده است. روز جمعه نیز آسمان کمی تا نیمهابری خواهد بود و در ارتفاعات، مه صبحگاهی، افزایش ابر و بارش پراکنده دور از انتظار نیست.
بر اساس اعلام هواشناسی، بیشینه دمای استان در روز دوشنبه حدود ۳۳ درجه و کمینه دما ۱۷ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است. این ارقام برای روز سهشنبه به ترتیب حدود ۳۰ و ۱۳ درجه، برای چهارشنبه ۳۰ و ۱۵ درجه و برای پنجشنبه ۳۰ و ۱۴ درجه خواهد بود.
هشدار هواشناسی برای جاده چالوس و طالقان
ادارهکل هواشناسی البرز همچنین در پیشبینی جادهای با محوریت جادههای چالوس و طالقان اعلام کرده است که امروز یکشنبه ۱۵ شهریور آسمان این محورها صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و احتمال بارش خفیف خواهد بود.
برای روز دوشنبه نیز قسمتی تا ابری، وزش باد شدید، رگبار و رعدوبرق و احتمال تگرگ پیشبینی شده است. روز سهشنبه نیز آسمان این مناطق قسمتی تا نیمهابری خواهد بود و از صبح به تدریج کاهش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد انتظار میرود.
هواشناسی البرز نوع مخاطرات این سامانه را رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک و تگرگ اعلام کرده است.
بر اساس این هشدار، بالا آمدن موقت آب رودخانهها، ایجاد روانآب، سیلابهای فصلی و آبگرفتگی معابر، آسیب به سازههای موقت و خطر شکستن شاخه درختان در اثر وزش باد شدید و همچنین خیزش گردوخاک از پیامدهای احتمالی این شرایط جوی خواهد بود.
توصیههای هواشناسی به شهروندان
ادارهکل هواشناسی استان البرز به شهروندان توصیه کرده است از توقف و اسکان در کنار رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و در سفرهای برونشهری احتیاط لازم را داشته باشند.
همچنین رعایت نکات ایمنی در عملیات عمرانی و اطمینان از استحکام سازههای موقت، احتیاط در عبور و مرور و پارک خودرو در کنار ساختمانهای نیمهکاره، درختان کهنسال و تابلوهای تبلیغاتی و احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی مورد تأکید قرار گرفته است.
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