پلمب یک واحد قصابی در کاشمر به دلیل کشتار غیرمجاز دام

به گزارش خبرنگار مهر، فردین حسین‌زاده عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: متصدی این واحد قصابی اقدام به کشتار غیرمجاز دام در خارج از کشتارگاه و عرضه گوشت بدون نظارت بهداشتی دامپزشکی کرده بود که با اخذ دستور قضایی و با عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی، این واحد با حضور جانشین دادستان، مأموران نیروی انتظامی و کارشناسان دامپزشکی، اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف پلمب شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کاشمر با اشاره به خطرات کشتار دام خارج از کشتارگاه و بدون نظارت‌های بهداشتی افزود: این اقدام غیرقانونی می‌تواند زمینه انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، از جمله تب کریمه کنگو، بروسلوز، سل و بیماری‌های انگلی را فراهم کند و سلامت عمومی جامعه را به خطر بیندازد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی در عرضه گوشت تصریح کرد: تمامی قصابان موظف‌اند دام‌های مورد نیاز خود را به کشتارگاه‌های مجاز منتقل کنند تا عملیات ذبح در محیطی سالم و بهداشتی انجام شود.

حسین‌زاده ادامه داد: پس از انجام بازرسی‌های بهداشتی و تأیید سلامت لاشه، مهر و برچسب دامپزشکی روی آن درج می‌شود. همچنین نگهداری گوشت در مرحله پیش‌سرد به مدت ۲۴ ساعت، ضمن کمک به کاهش خطر انتقال برخی بیماری‌های مشترک، موجب بهبود کیفیت و تردی گوشت و کاهش بار میکروبی آن می‌شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کاشمر با اشاره به اینکه کاهش وزن لاشه در مرحله پیش‌سرد، به دلیل تبخیر بخشی از آب سطح آن، از عوامل بی‌رغبتی برخی قصابان برای مراجعه به کشتارگاه است، گفت: این کاهش وزن می‌تواند بر قیمت عرضه گوشت نیز تأثیر بگذارد؛ در حالی که بخشی از افت وزن گوشت تازه در صورت رعایت‌نشدن فرایند اصولی نگهداری، ممکن است پس از رسیدن به دست مصرف‌کننده نیز اتفاق بیفتد.