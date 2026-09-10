پلمب واحد صنفی متخلف در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشعلی بیاتی قله زو اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی مستمر و با هدف اجرای قوانین نظام صنفی، تعزیرات حکومتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازرسان این اداره کل با همکاری مراجع ذی‌صلاح، اقدام به بازرسی از واحدهای صنفی در مجتمع‌های تجاری سطح شهر نمودند.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، یک واحد صنفی که به‌ صورت غیر مجاز اقدام به عرضه سیگارهای الکترونیکی (ویپ) و همچنین تبلیغ و فروش سایر اقلام مظنون به قاچاق می‌نمود، شناسایی شد.

وی تصریح کرد: با توجه به محرز بودن تخلفات و مغایرت این اقدامات با قوانین نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این واحد صنفی بلافاصله با دستور قضائی پلمب و پرونده تخلف پس از تکمیل جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

بیاتی قله زو ضمن تأکید بر انجام بازرسی های هوشمند، اظهار کرد: بازرسی از واحدهای صنفی و برخورد با متخلفانی که اقدام به تبلیغ و عرضه کالاهای مظنون به قاچاق می‌نمایند، بدون هیچ‌گونه اغماضی در دستور کار قرار دارد.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از شهروندان شریف مشهدی درخواست کرد ضمن توجه به خریدهای آگاهانه، در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی به‌ویژه در زمینه عرضه کالاهای مظنون به قاچاق، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ و یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۱۲۴ اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد پیگیری قرار گیرد.