دلسوختگان قم با ۴ گل از مس سونگون عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال دلسوختگان اهل‌بیت(ع) قم در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر باشگاه‌های کشور، عصر امروز در دیداری خانگی میزبان مس سونگون ورزقان بود.

این مسابقه در سالن ۲ هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار شد و نماینده استان با به ثمر رساندن چهار گل، موفق شد حریف خود را شکست دهد.

سنگتراشان، نوروزی، صفری و ابطحی گل‌های دلسوختگان را در این دیدار به ثمر رساندند تا تیم قمی سومین پیروزی خود در فصل جاری رقابت‌ها را به دست آورد.

دلسوختگان با کسب این نتیجه، مجموع امتیازهای خود را به ۱۰ رساند و با دو پله صعود در جدول رده‌بندی، جایگاه هفتم را به خود اختصاص داد.

دلسوختگان چهار گل به ثمر رساند

مس سونگون ورزقان با وجود شکست در این دیدار، ۱۲ امتیازی باقی ماند و به رده ششم جدول سقوط کرد.

پیروزی خانگی برابر مس، سومین برد دلسوختگان در فصل جاری لیگ برتر بود؛ نماینده قم با این نتیجه جایگاه خود را در جدول بهبود بخشید و رقابت را با امتیاز کمتر از حریف تبریزی ادامه می‌دهد.