https://mehrnews.com/x3dc5g ۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۹ کد مطلب 6963059 استانها گیلان استانها گیلان ۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۹ راهپیمایی شبانه مردم ماسال در شب دویست و سیزدهم ماسال- در این ویدئو تصاویری از راهپیمایی شبانه مردم ماسال در شب دویست و سیزدهم را مشاهده می کنید. دریافت 10 MB فیلم: سجاد محمدی کد مطلب 6963059 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و هشتاد و نهمین شب اجتماع مردم ولایتمدار ماسال راهپیمایی و تجمع منتقمان رهبر شهید در ماسال راهپیمایی مردم ماسال در یکصد و هفتاد و سومین شب مقاومت سلماسی ها در ۲۱۳امین موج مقاومت ملی در خیابان ایستادهاند یکصد و هفتاد و چهارمین شب از اجتماعات شبانه مردم ماسال ۲۱۳امین اجتماع شبانه مردم ارومیه در خیابان در حمایت از وطن امتداد یک عهد؛ روایت ۲۱۳ شب ایستادگی مردم گالیکش گنبد در شب ۲۱۳؛ عهدی که هنوز ادامه دارد برچسبها ماسال اجتماع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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