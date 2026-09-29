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۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۹

راهپیمایی شبانه مردم ماسال در شب دویست و سیزدهم

راهپیمایی شبانه مردم ماسال در شب دویست و سیزدهم

ماسال- در این ویدئو تصاویری از راهپیمایی شبانه مردم ماسال در شب دویست و سیزدهم را مشاهده می کنید.

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فیلم: سجاد محمدی

کد مطلب 6963059

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