سیدحسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این تصمیم در راستای ساماندهی قیمت سرویس مدارس و در جلسه‌ای با حضور نماینده شورای شهر تنگ ارم، رئیس شورای بخش ارم، نمایندگی آموزش و پرورش، نماینده اولیا و مربیان و نماینده سرویس مدارس بخش در بخشداری ارم اتخاذ شد.

بخشدار ارم تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد شهرداری نسبت به تشکیل پرونده برای متقاضیان سرویس مدارس اقدام کند و آموزش و پرورش نیز با ارائه لیست سرویس‌های مجاز مدارس، آن را برای اطلاع عموم منتشر کرده و بر رعایت شئونات اسلامی از سوی رانندگان سرویس مدارس نظارت داشته باشد.

جعفری ادامه داد: همچنین شورای شهر تنگ ارم موظف شد بر رعایت قیمت مصوب سرویس مدارس نظارت کند.

به گفته وی، این اقدامات با هدف ساماندهی و شفاف‌سازی خدمات سرویس مدارس در شهر تنگ ارم انجام شده است.