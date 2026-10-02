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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۱

سرویس مدارس تنگ‌ارم ساماندهی شد

سرویس مدارس تنگ‌ارم ساماندهی شد

بوشهر- بخشدار ارم از مشخص شدن قیمت سرویس مدارس شهر تنگ ارم خبر داد و گفت: نرخ سرویس مدارس از ۷۰۰ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۰ هزار تومان در سال جدید افزایش یافته است.

سیدحسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این تصمیم در راستای ساماندهی قیمت سرویس مدارس و در جلسه‌ای با حضور نماینده شورای شهر تنگ ارم، رئیس شورای بخش ارم، نمایندگی آموزش و پرورش، نماینده اولیا و مربیان و نماینده سرویس مدارس بخش در بخشداری ارم اتخاذ شد.

بخشدار ارم تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد شهرداری نسبت به تشکیل پرونده برای متقاضیان سرویس مدارس اقدام کند و آموزش و پرورش نیز با ارائه لیست سرویس‌های مجاز مدارس، آن را برای اطلاع عموم منتشر کرده و بر رعایت شئونات اسلامی از سوی رانندگان سرویس مدارس نظارت داشته باشد.

جعفری ادامه داد: همچنین شورای شهر تنگ ارم موظف شد بر رعایت قیمت مصوب سرویس مدارس نظارت کند.

به گفته وی، این اقدامات با هدف ساماندهی و شفاف‌سازی خدمات سرویس مدارس در شهر تنگ ارم انجام شده است.

کد مطلب 6965654

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