https://mehrnews.com/x3dbBp ۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۱ کد مطلب 6961889 استانها مرکزی استانها مرکزی ۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۱ ۲۱۲ شب مشق وفاداری در دیار آفتاب؛ طنین تجدید عهد مردم با ولایت اراک- در این ویدئو دویست و دوازدهمین شب وفاداری و طنین تجدید عهد مردم دیار آفتاب با ولایت را ملاحظه میکنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6961889 کپی شد مطالب مرتبط تجمع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید در موج ۲۱۲ روایت ایستادگی بانوان دیار آفتاب در شب ۲۱۳ تجدیدعهد با رهبر انقلاب وفای به عهد مردم انقلابی ارومیه در حمایت از انقلاب و رهبری ۲۱۲ شب مشق وفاداری در دیار رامیان برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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