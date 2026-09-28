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۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۱

۲۱۲ شب مشق وفاداری در دیار آفتاب؛ طنین تجدید عهد مردم با ولایت

۲۱۲ شب مشق وفاداری در دیار آفتاب؛ طنین تجدید عهد مردم با ولایت

اراک- در این ویدئو دویست و دوازدهمین شب وفاداری و طنین تجدید عهد مردم دیار آفتاب با ولایت را ملاحظه می‌کنید.

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کد مطلب 6961889

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