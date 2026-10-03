یونس امامی طلایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم در مرحله فینال به مصاف یوشینوسوکه آئویاگی قهرمان جهان از ژاپن رفت که با نتیجه ۹ بر ۵ حریف ژاپنی خود را شکست داد و به مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا رسید.

امامی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۶ رازامبک جمال‌اف قهرمان المپیک از ازبکستان را شکست داد. وی در مرحله یک‌چهارم نهایی جاگلان از هند را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش روی برداشت و به نیمه نهایی راه یافت. امامی در مرحله نیمه نهایی مقابل نورکوژا کایپانوف قهرمان جهان از قزاقستان با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی رسید.

علی مومنی دیگر آزادکار وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی ایران از دور رقابت‌ها کنار رفت.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

*علی داوودی( وزنه‌برداری)

* امین میرزازاده (کشتی فرنگی)

*علیرضا عبدولی (کشتی فرنگی)

* محمد نخودی (کشتی آزاد)

* امیرحسین زارع (کشتی ازاد)

* ساغر مرادی (تکواندو)

*آرین سلیمی( تکواندو)

*یونس امامی( کشتی آزاد)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)

* رضا علیپور (سنگنوردی)

* مهدی حاج موسایی( تکواندو)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)

* امیر اسماعیلی (بوکس)

* مهدی بالی (کشتی فرنگی)

*تیم ملی پدل( برنز)

* فاطمه احمدی(تکواندو)