جمشید خیرآبادی در گفتگو با مهر، درباره عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا گفت: مسابقات بازی‌های آسیایی برای هر کشوری اهمیت بسیار زیادی دارد، چرا که در کنار المپیک، یکی از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی قاره‌ای محسوب می‌شود و جایگاه ورزشی کشورها در آن اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به همین دلیل نیز سرمایه‌گذاری قابل توجهی روی این رقابت‌ها انجام می‌شود. با این حال، بازی‌های آسیایی امسال برای کشتی فرنگی ایران شرایط متفاوتی داشت، چرا که فاصله زمانی بسیار کمی با مسابقات جهانی وجود داشت و به همین دلیل نمی‌شد تمام نفرات اصلی را به این رقابت‌ها اعزام کرد؛ به‌ویژه کشتی‌گیرانی که برای حضور در مسابقات باید وزن زیادی کم می‌کردند، مانند نفرات اوزان ۶۷ و ۹۷ کیلوگرم.

خیرآبادی افزود: با توجه به این شرایط، نفرات دیگری از تیم ملی کشتی فرنگی به بازی‌های آسیایی اعزام شدند که البته از نظر من، این کشتی‌گیران هم عضو تیم ملی و ملی‌پوش محسوب می‌شوند. طبیعتاً با توجه به فاصله اندک دو رویداد مهم (بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی)، علم و تجربه اجازه نمی‌داد کشتی‌گیران حرفه‌ای مانند سعید اسماعیلی و هادی ساروی در فاصله کمتر از یک ماه، دو بار برای مسابقات وزن کم کنند، چرا که ممکن است این تصمیم در مسابقات جهانی نتیجه عکس داشته باشد.

وی گفت: در مجموع، گرفتن دو مدال طلا و یک مدال برنز در ۶ وزن، نتیجه قابل قبولی است، اما نمی‌توان گفت نتیجه بسیار عالی بوده است. دلیل اصلی هم این است که تیم ایران با قدرت کامل و نفرات اصلی خود در بازی‌های آسیایی شرکت نکرد و دلیل آن نیز اهمیت مسابقات جهانی بود. تیم ملی کشتی فرنگی سال گذشته قهرمان جهان شد و امسال نیز با حضور محمد بنا در آذربایجان و بازگشت تیم روسیه بعد از مدت‌ها، حساسیت مسابقات جهانی دوچندان شده است. برای فدراسیون کشتی، دفاع از عنوان قهرمانی جهان اهمیت بسیار زیادی دارد. با این حال، رئیس فدراسیون با در نظر گرفتن همه این شرایط، تیم را به بازی‌های آسیایی فرستاد تا به ورزش کشور کمک کند.

خیرآبادی ادامه داد: به نظرم در این مسابقات، علیرضا عبدولی در وزن ۷۷ کیلوگرم که موفق به کسب مدال طلا شد، یک پدیده بود. ما در اوزان ۶۰ و ۷۷ کیلوگرم همیشه با مشکل مواجه بوده‌ایم و معمولاً یکی دو کشتی‌گیر داریم که عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهند و می‌توانیم روی آنها سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشیم. باید با برنامه این کشتی‌گیران را در مسابقات مختلف محک بزنیم و میدان بدهیم تا بتوانیم این مدال طلایی که در وزن ۷۷ کیلوگرم داشته‌ایم، بار دیگر در المپیک برای ایران به ارمغان بیاورند.

وی با اشاره به عملکرد عبدولی گفت: او فوق‌العاده جوان و مستعد است و از نظر شخصیتی نیز انسان بسیار خوبی است. از نزدیک او را می‌شناسم و بسیار متعهد است و کارهایش را با تمام وجود انجام می‌دهد. او مانند سایر اعضای خانواده عبدولی از انگیزه و انرژی بالایی برخوردار است، اما نسبت به سعید عبدولی و دیگر اعضای این خانواده، آرام‌تر و صبورتر است و آرامش بیشتری در کشتی او دیده می‌شود.

خیرآبادی ادامه داد: واقعاً پیش از مسابقات کمتر کسی فکر می‌کرد عبدولی بتواند قهرمان شود و به نظرم یکی از شگفتی‌های این رقابت‌ها بود. به حسن رنگرز به خاطر انتخاب این جوان برای حضور در بازی‌های آسیایی تبریک می‌گویم و به خود عبدولی نیز تبریک می‌گویم. او یک کار بزرگ انجام نداد، بلکه کاری فوق‌العاده و ارزشمند انجام داد. این موفقیت می‌تواند با یک برنامه‌ریزی مناسب، زمینه‌ساز حضور موفق او در المپیک لس‌آنجلس باشد.

خیرآبادی بااشاره به عملکرد امین میرزازاده گفت: درست است که میرزازاده به مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا رسید اما زنگ خطر برای او به صدا درآمد و واقعاً خدا رحم کرد که میرزازاده در مرحله نیمه نهایی در مصاف با حریف چینی خود نباخت و مدال طلا را از دست نداد. متأسفانه میرزازاده پس از اینکه با آسیب‌دیدگی مواجه شد نتوانست در اوج آمادگی قرار بگیرد، اما با این حال توانست پرچم ایران را بالا ببرد و مدال طلا کسب کند. در چنین مسابقاتی، هر مدال طلا به اندازه ده‌ها مدال طلا ارزشمند است.

وی درباره حذف غلامرضا فرخی در همان دور نخست نیز اظهار کرد: شاید فرخی از نظر بدنی در اوج آمادگی نبود. البته این مسئله طبیعی است، چرا که احتمالاً اوج برنامه‌ریزی کادر فنی برای مسابقات جهانی است. نفراتی که در بازی‌های آسیایی حضور داشتند نیز احتمالاً از نظر بدنی در اوج آمادگی نبودند و احساس می‌کنم برخی کشتی‌گیران از نظر آمادگی عصبی ـ عضلانی نیز کم آوردند.

خیرآبادی ادامه داد: البته باید به این موضوع توجه کنیم که وزن تخصصی فرخی ۸۲ کیلوگرم است و امیدواریم در مسابقات جهانی با شرایط خوبی روی تشک برود. او در بازی‌های آسیایی در وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی گرفت و طبیعتاً بخشی از انرژی خود را در شرایطی صرف کرد که وزن تخصصی‌اش نبود. کادر فنی نیز با این تفکر او را به بازی‌های آسیایی اعزام کرد که شانس کسب مدال طلا داشته باشد، اما این اتفاق رخ نداد و او در همان مسابقه نخست حذف شد. با این حال، شاید بهتر بود کشتی‌گیر دیگری در این وزن انتخاب می‌شد.

کارشناس کشتی فرنگی گفت: البته ما به مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا نیاز داشتیم و روی فرخی حساب ویژه‌ای باز کرده بودیم، چرا که او پیش از این نیز نشان داده بود که می‌تواند در این وزن برای ایران مدال طلا کسب کند. در وزن ۸۷ کیلوگرم نیز کشتی‌گیر دیگری نداشتیم و تنها علیرضا مهمدی بود که برای حضور در مسابقات جهانی آماده می‌شد. با توجه به اینکه مهمدی وزن زیادی کم می‌کند، تصمیم کادر فنی برای حفظ او و حضورش در مسابقات جهانی، عاقلانه و دوراندیشانه بود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم نیاز به کاهش وزن نداشت و از نظر بدنی سرحال بود. سابقه او نیز نشان داده بود که می‌تواند در این وزن کشتی قابل قبولی بگیرد. به همین دلیل او را برای بازی‌های آسیایی انتخاب کردیم. اگر من هم سرمربی تیم ملی بودم، همین تصمیم را می‌گرفتم؛ چرا که فرخی نیاز به کاهش وزن نداشت و می‌توانستیم کشتی‌گیری را به میدان بفرستیم که شانس بالایی برای کسب مدال طلا داشته باشد و در عین حال، در مسابقات جهانی نیز در وزن تخصصی خودش کشتی بگیرد. بنابراین، انتخاب فرخی تصمیمی قابل دفاع بود.

خیرآبادی عنوان کرد: البته قبل از مسابقه‌اش گفتم که کار فرخی بسیار سخت است؛ چرا که هم باید با کشتی‌گیر قزاقستانی رقابت کند. در نهایت نیز مقابل حریف قزاقستانی شکست خورد. وزن ۸۷ کیلوگرم، وزن کشتی‌گیران قدرتمند و سرسختی است و فرخی در این مسابقه نتوانست در حد و اندازه این رقبا ظاهر شود.البته من دقیقاً نمی‌دانم دلیل انتخاب او چه بوده و قطعاً مسائل و مشکلات دیگری نیز وجود داشته است. سرمربی تیم هم در این باره توضیحاتی درباره دوپینگ و مسائل دیگر ارائه کرده‌اند که ما در جریان جزئیات کامل آن نیستیم؛ بنابراین نمی‌توانیم درباره تصمیمات دوستان قضاوت کنیم.

کارشناس کشتی فرنگی تأکید کرد: در نهایت، کسب دو مدال برنز و دو مدال طلا نتیجه قابل قبولی است، اما مدال طلا اهمیت زیادی دارد. امیدوارم رقابت اصلی ما در مسابقات جهانی باشد و بتوانیم تیم محمد بنا را شکست دهیم و رقیب دیرینه‌مان، روسیه، را نیز پشت سر بگذاریم. قهرمانی مقابل روسیه که سال‌ها قهرمان جهان بوده، واقعاً لذت خاصی دارد.

خیرآبادی در ادامه درباره استفاده از ترکیب متفاوت در بازی‌های آسیایی گفت: درست است که تیم دوم را به این مسابقات آوردیم، اما همان‌طور که گفتم، این بچه‌ها هم تیم ملی هستند. با این حال، مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، پشتوانه‌سازی در اوزان المپیکی است. به‌خصوص در وزن ۶۷ کیلوگرم که جواد رضایی با هشت کیلوگرم کاهش وزن در این وزن کشتی گرفت، باید این موضوع را زنگ خطری جدی برای پشتوانه‌سازی بدانیم. این نتایج نشان داد که در برخی اوزان، دست ما خالی است.

خیرآبادی گفت: هم از نظر کارشناسی و هم از دیدگاه فنی، باید برای اوزان المپیکی کار ویژه‌ای انجام دهیم. وزن ۶۷ کیلوگرم برای ما اهمیت زیادی دارد. ما یک کشتی‌گیر بزرگ به نام سعید اسماعیلی داریم که واقعاً مثل یک کامپیوتر کشتی می‌گیرد، اما سؤال این است که پشت سر او چه کسی را داریم؟ مسابقات ناگویا نشان داد که باید روی این مسئله کار کنیم. فدراسیون باید ارتباط خود را با رده‌های پایه، به‌ویژه جوانان و سرمربیان این رده، و همچنین بدنه کشتی بیشتر کند و شرایط بیشتری برای این ارتباط فراهم شود تا بتوانیم پشتوانه‌سازی کنیم و با امید بیشتری به آینده نگاه کنیم.

خیرآبادی گفت: من معتقدم باید به رده امید اعتماد کنیم و با نگاه متفاوتی به این کشتی‌گیران نگاه کنیم. اگر بخواهیم برای هر وزن حداقل یک پشتوانه داشته باشیم، این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد. در گذشته قرار بر این بود که در سه وزن، سه تیم مستقل شامل تیم‌های «الف»، «ب» و «ج» داشته باشیم. اگر بخواهیم با چنین دیدگاهی به پشتوانه‌سازی نگاه کنیم، باید ببینیم اگر خدای ناکرده یکی از نفرات اصلی ما دچار آسیب‌دیدگی شد، چه کسی را داریم که بتواند جای او را بگیرد. آسیب‌دیدگی قابل پیش‌بینی نیست و اتفاق می‌افتد و جزو لاینفک ورزش حرفه‌ای است.

کارشناس کشتی فرنگی ادامه داد: به همین دلیل، پیشنهاد من به فدراسیون کشتی این است که تیم امید را واقعاً به عنوان تیم دوم تیم ملی جدی بگیرند و یک کادر فنی قوی برای آن در نظر بگیرند. این تیم می‌تواند زیرمجموعه سرمربی تیم ملی بزرگسالان باشد، اما کار خود را به‌صورت مستقل انجام دهد تا بتواند این کشتی‌گیران را برای آینده پرورش دهد. تیم امید باید به گونه‌ای باشد که در مواقع اضطراری و ضروری، بتواند به‌سرعت به تیم ملی کمک کند؛ دقیقاً همان چیزی که از پشتوانه‌سازی انتظار داریم.

خیرآبادی افزود: همین الان سعید اسماعیلی را برای مسابقات جهانی حفظ کرده‌ایم. بنابراین، در بازی‌های آسیایی که از نظر کسب مدال برای کشورمان اهمیت زیادی دارد، چرا باید کشتی‌گیری را که دو سال روی او کار کرده‌ایم، حفظ کنیم و اجازه ندهیم در این مسابقات حضور داشته باشد؟ بدن کشتی‌گیر پس از این همه کاهش وزن، به این راحتی به شرایط عادی برنمی‌گردد. با این حال فکر می‌کنم دست رنگرز هم خالی بود و این موضوع می‌تواند یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد او باشد. ما درباره مربی سازنده، همسان‌سازی تمرینات باشگاه‌ها و مسائل دیگری باید صحبت کنیم. در بحث پشتوانه‌سازی نیز اگر تیم امید را از سیطره تیم بزرگسالان جدا کنیم و برای آن کادر فنی مستقلی داشته باشیم، می‌توانیم پشتوانه‌سازی بسیار خوبی انجام دهیم.