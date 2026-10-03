به گزارش خبرنگار مهر، یونس امامی پس از کسب مدال طلای وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: خدا را شکر توانستم مدال طلا را کسب کنم و این مدال را تقدیم به همه مردم ایران می‌کنم. لطف خدا بود که با قرعه سختی که داشتم، در فینال به قهرمان جهان رسیدم و توانستم او را شکست دهم. با شکست همه مدعیان به مدال طلا رسیدم.

وی ادامه داد: مچ پایم ضربه خورده بود و با همه سختی‌ها و کمک پزشک تیم توانستم خودم را به این مسابقات برسانم. مسکن و بی‌حس‌کننده زدم تا بتوانم کشتی بگیرم. از همه کسانی که در این مدت کنارم بودند و کمک کردند تا بتوانم در این مسابقات حاضر شوم، تشکر می‌کنم.