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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

امامی: با بی‌حسی و مصدومیت به کشتی رسیدم و طلایی شدم

امامی: با بی‌حسی و مصدومیت به کشتی رسیدم و طلایی شدم

قهرمان وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: با وجود آسیب‌دیدگی مچ پا و استفاده از مسکن و بی‌حسی، خود را به این مسابقات رساندم و با شکست همه مدعیان، مدال طلا را کسب کردم.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس امامی پس از کسب مدال طلای وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: خدا را شکر توانستم مدال طلا را کسب کنم و این مدال را تقدیم به همه مردم ایران می‌کنم. لطف خدا بود که با قرعه سختی که داشتم، در فینال به قهرمان جهان رسیدم و توانستم او را شکست دهم. با شکست همه مدعیان به مدال طلا رسیدم.

وی ادامه داد: مچ پایم ضربه خورده بود و با همه سختی‌ها و کمک پزشک تیم توانستم خودم را به این مسابقات برسانم. مسکن و بی‌حس‌کننده زدم تا بتوانم کشتی بگیرم. از همه کسانی که در این مدت کنارم بودند و کمک کردند تا بتوانم در این مسابقات حاضر شوم، تشکر می‌کنم.

کد مطلب 6966323
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • سید مرتضی علم الهدی IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      2 0
      پاسخ
      احسنت.انشالله در مسابقات جهانی طلا بگیری

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