دو مسیر استقلال برای سفر به قطر؛ شکایت از آسانی بی فایده است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته دوم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا باید به مصاف الغرافه قطر برود و مسئولان این باشگاه در حال برنامه‌ریزی برای سفر کاروان آبی‌پوشان به قطر هستند.



سعید فتاحی رئیس سازمان فوتبال استقلال، درباره آخرین وضعیت برنامه این باشگاه برای سفر به قطر گفت: قرار است فردا جواب درخواست ما از AFC بابت سفر مستقیم به قطر بیاید. اگر نشد یا از استانبول یا از نجف راهی قطر می‌شویم.



وی افزود: دو راه برای حضور تیم در قطر داریم و منتظر پاسخ AFC هستیم تا مشخص شود امکان سفر مستقیم به قطر فراهم می‌شود یا باید یکی از مسیرهای جایگزین را انتخاب کنیم.



رئیس سازمان فوتبال استقلال همچنین درباره موضوع شکایت از یاسر آسانی گفت: شکایت از یاسر آسانی بی‌فایده است و وقت تلف کردن باشگاه‌های دیگر است.



به این ترتیب استقلال در انتظار پاسخ کنفدراسیون فوتبال آسیا برای مشخص شدن مسیر سفر به قطر است و در صورت موافقت نشدن با سفر مستقیم، یکی از مسیرهای استانبول یا نجف برای حضور این تیم در قطر انتخاب خواهد شد.