به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی عادی باشگاه استقلال روز دوشنبه ۲۳ شهریور به صورت فوق العاده برگزار شد و در جریان آن، پنج عضو حقوقی هیئت‌مدیره که در دوره گذشته نیز در ترکیب این هیئت حضور داشتند، بار دیگر به‌عنوان اعضای حقوقی هیئت‌مدیره باشگاه انتخاب شدند.

بر اساس تصمیم این مجمع، شرکت‌های منتخب ۱۵ روز فرصت داشتند تا نمایندگان خود را برای حضور در هیئت‌مدیره باشگاه استقلال معرفی کنند؛ مهلتی که در روز ۶ مهر به پایان رسید.

در این میان، علی تاجرنیا، علی نظری جویباری، محمدرضا نجفی، مصطفی متدین و سیدحسین علوی‌مقدم به‌عنوان اعضای جدید هیئت‌مدیره باشگاه استقلال معرفی شدند و قرار بود در نخستین جلسه هیئت‌مدیره جدید، درباره انتخاب مدیرعامل باشگاه تصمیم‌گیری شود.

با این حال، شرایط مدیریتی استقلال همچنان با ابهام همراه است و احتمال ایجاد تغییراتی در ترکیب هیئت‌مدیره وجود دارد. این احتمال مطرح است که تا زمان برگزاری مجمع عمومی باشگاه، عضو جدیدی به ترکیب هیئت‌مدیره اضافه نشود از بین اعضای حاضر یک عضو نیز کنار رود.

به این ترتیب، با وجود پایان مهلت ۱۵ روزه شرکت‌های منتخب برای معرفی نمایندگان خود، وضعیت نهایی ترکیب هیئت‌مدیره و همچنین مدیرعامل آینده استقلال همچنان در انتظار تصمیمات مجمع عمومی باشگاه است.