به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی صبح امروز در نشست خبری در محل سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اسامی پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ اعم از رشته‌های تحصیلی با آزمون و پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی فردا ۱۲ مهرماه در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده است.



وی افزود: پذیرفته‌شدگان برای اطلاع از نحوه، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت‌نام، باید به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.

آغاز انتخاب رشته از ۱۳ مهر

رئیس سازمان سنجش گفت: حدود ۸۶ درصد حاضران در جلسه کنکور سراسری ۱۴۰۵ مجاز به انتخاب رشته شده اند. پس از اعلام نتایج در ۱۲ مهر، انتخاب رشته محل کنکور سراسری ۱۴۰۵ از دوشنبه ۱۳ مهر آغاز می شود و تا پنجشنبه ۱۶ مهر ادامه دارد. امکان انتخاب رشته ۱۵۰ کدرشته وجود دارد. پس از تایید انتخاب رشته یک رسید و پیامک به داوطلب داده می شود.



معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد جزئیات اعلام نتایج آزمون سراسری گفت: برای تمامی شرکت کنندگان، کارنامه علمی حاوی رتبه متقاضی در هر یک از کدرشته‌محل‌های انتخابی و رتبه آخرین نفر پذیرفته ‌شده در سهمیه مربوط، در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش منتشر می‌شود.

زمان اعلام نتیجه ارشد

وی همچنین درباره زمان اعلام نتایج آزمون ارشد گفت: تلاش می شود نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ تا اواخر مهرماه اعلام و سال تحصیلی این دسته از پذیرفته شدگان در آبان ماه آغاز شود.

نحوه اعمال سهمیه جنگ

وی افزود: برای افرادی که ساختمان محل سکونت آنها در جنگ آسیب دیده است و تاییدیه دریافت کرده اند به مدت دو سال مشمول سهمیه خواهند بود. تاییدیه از سوی شهرداری ها و بنیاد مسکن صادر می شود. فرم های مربوطه را باید به تایید مراجع مربوطه برسد. همچنین فایل های اسامی مشمول این سهمیه از سوی مراجع به سازمان سنجش ارسال می شود و ملاک عمل سازمان سنجش است.

اسامی چند برابر ظرفیت تربیت معلم اواخر مهرماه اعلام می شود



وی گفت: از میان ۵۲۶ هزار نفر متقاضی تربیت معلم حدود ۱۵۴ هزار نفر مجاز به انتخاب رشته های دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی شده اند. ۲۹ درصد مجاز شده اند. برای این افراد کارنامه کنکور سراسری هم ارائه می شوند که در صورت تمایل می توانند به جز رشته های تربیت معلم، رشته های دیگر دانشگاه ها را هم انتخاب کنند. در اواخر مهرماه اسامی چند برابر ظرفیت اعلام خواهد شد.



رئیس سازمان سنجش درباره میزان ظرفیت پذیرش کنکور سراسری ۱۴۰۵ گفت: میزان ظرفیت در دوره روزانه رشته های وابسته به وزارت علوم ۱۲۰۰ ظرفیت اضافه شده است. ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی همانند سال ۱۴۰۴ خواهد بود و ظرفیت داروسازی کمی افزایش داشته است. در کل رشته های علوم پزشکی یک افزایش محدودی وجود داشته است. در تربیت معلم هم ۲۵ هزار نفر ظرفیت درنظر گرفته شده است.



وی درباره انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی گفت: به جز چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و دامپزشکی، انتخاب رشته در سایر رشته ها از طریق کد دسترسی در کارنامه و از طریق سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد.



ممنوعیت های انتخاب رشته در کنکور ۱۴۰۵



محمدی گفت: پذیرفته شدگان تمامی دوره های رایگان سال ۱۴۰۵ چه ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند اجازه شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ ندارند. همچنین پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۳ و قبل از آن رشته های باآزمون تمام دوره های رایگان و چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و دامپزشکی باید قبل از ثبت نام ۱۴۰۵ انصراف می دادند.



وی اضافه کرد: کسانی که در آزمون سراسری شرکت نکرده اند و مایل به انتخاب رشته های بدون آزمون هستند می توانند در زمان انتخاب رشته، با ثبت نام در سایت سازمان سنجش رشته های پذیرش براساس سوابق تحصیلی را انتخاب کنند. همچنین کسانی که پیش از این در آزمون سراسری شرکت کرده اند می توانند بدون ثبت نام دوباره، رشته های پذیرش براساس سوابق تحصیلی را هم انتخاب کنند.



سامانه انتخاب رشته مجازی از یکشنبه ۱۲ مهر فعال می شود



رئیس سازمان سنجش درباره انتخاب رشته و چالش های آن گفت: سامانه انتخاب رشته مجازی در سایت سازمان سنجش از فردا یکشنبه ۱۲ مهر فعال می شود و داوطلبان و خانواده ها می توانند با استفاده از آن با مشاهده ۳۰۰ انتخاب رشته مشابه با شرایط داوطلب در سال گذشته از آن راهنمایی بگیرند و شانس قبولی داوطلب را مشاهده کنند. به خانواده ها توصیه می شود که از مشاوره های غلط و تبلیغات اغواگرانه موسسات انتخاب رشته در این زمینه دوری کنند. همچنین ویژه نامه راهنمای کاربردی انتخاب رشته هم در دسترس داوطلبان قرار دارد.



۳۰ درصد پذیرفته شدگان در رشته های پزشکی از نیمسال اول ۱۴۰۶ آغاز به تحصیل می کنند



وی گفت: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳۰ درصد پذیرفته شدگان در رشته های پزشکی از نیمسال اول ۱۴۰۶ آغاز به تحصیل می کنند. در دفترچه به عنوان یک کدرشته محل مستقل درنظر گرفته می شود تا داوطلب خودش انتخاب کند که از میان سه نیمسال کدام را انتخاب می کند. در دانشگاه آزاد اسلامی این ۳۰ درصد در اختیار دانشگاه قرار می گیرد که به داوطلبان اطلاع رسانی شود تا انتخاب رشته براساس آن انجام شود

محمدی تاکید کرد: سازمان سنجش هیچگاه پیامکی به داوطلب ارسال نمی کند که اطلاعات شخصی خود را برای سازمان سنجش ارسال کند. بنابراین هر سرشماره ای به غیر از سرشماره ۳۰۰۰۱۲۶۶ کلاهبرداری است. برخی عنوان می کنند که انتخاب رشته ما تغییر کرده است و پس از بررسی متوجه می شویم که با اطلاعاتی که داوطلب در اختیار کلاهبرداران قرار داده است، انتخاب رشته فرد مخدوش شده است. هیچ تغییری در انتخاب رشته پس از اعلام نتایج صورت نمی گیرد و هیچ بهانه و عذری در این زمینه پذیرفته نیست.



وی درباره بهسازی نظام و ارزشیابی و طراحی سوالات کنکور گفت: طراحان سوالات کنکور از شبکه ملی طراحان آزمون هستند و در طول سال و از تمام استان های کشور سوال از طراحان دریافت می شود. سوالات نهایی با مکانیسم خاصی بررسی و انتخاب می شود. پس از اینکه سوال وارد قرنطینه شد کسی در جریان اینکه سوال از کجا انتخاب شده قرار نمی گیرد. ما تنوع را حفظ کرده ایم و گروه های تخصصی روانسنجی سوالات را بررسی می کنند. سوالات سال ۱۴۰۵ کاملا متناسب سال ۱۴۰۴ بوده است. اینکه عنوان می شود سوالات دشوار بوده اند اینطور نیست.



رئیس سازمان سنجش خاطرنشان کرد: در خصوص کنکور سال ۱۴۰۶ باید گفت که سازمان سنجش مجری مصوبات است و اگر تغییراتی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شود ما نیز آن را اعمال می کنیم. این موضوع در زمینه قوانین مرتبط با آزمون پذیرش دانشجو معلم نیز صادق است. در خصوص اینکه تاثیر سوابق پایه یازدهم برای سال ۱۴۰۶ قطعی است از سوی شورا به ما ابلاغ شده است و تابع تصمیمات هستیم.



وی گفت: پیش بینی می شود نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در نیمه دوم آبان ماه ۱۴۰۵ اعلام کنیم. به این ترتیب سال تحصیلی دانشجویان نوورود در آبان ماه آغاز می شود.



به گزارش مهر، آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با شرکت یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه برگزار شد.

آزمون گروه‌ آزمایشی علوم تجربی در صبح روز پنجشنبه و آزمون گروه های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در عصر روز پنجشنبه ۲۹ مرداد و آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح روز جمعه ۳۰ مرداد برگزار شدند.