رطوبت هوای آبادان به ۸۴ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ثبتی ۲۳ ایستگاه هواشناسی خوزستان، جریانات مرطوب جنوبی در شبانه‌روز گذشته سبب افزایش رطوبت در اکثر مناطق شده و میانگین رطوبت سطحی استان عدد ۵۶.۵ درصد را نشان می‌دهد.

پس از آبادان، شهرهای شادگان با ۸۲ درصد و شوش با ۸۱ درصد در رتبه‌های بعدی بیشترین میزان شرجی قرار گرفتند؛ همچنین رطوبت نسبی در صفی‌آباد دزفول ۶۸، گتوند و هندیجان ۶۷ و بندر ماهشهر ۶۶ درصد گزارش شد.

بر اساس آمار این اداره کل، میزان رطوبت در ایذه ۶۲ درصد، بستان و هویزه ۶۰، بهبهان ۵۹، ایستگاه کشاورزی اهواز ۵۸ و فرودگاه اهواز ۵۷ درصد به ثبت رسید و شهرهای امیدیه ۵۲ و رامشیر ۵۱ درصد رطوبت را تجربه کردند.

در مناطق شرقی و شمالی استان نیز رطوبت کمتری به ثبت رسید؛ به طوری که رامهرمز و شوشتر ۴۷ درصد، لالی ۴۴، مسجدسلیمان ۴۳، دزپارت ۴۲ و آغاجاری ۳۸ درصد ثبت کردند و کمترین میزان حداکثر رطوبت نسبی با ۳۲ درصد به ایستگاه‌های حسینیه و هفتکل اختصاص یافت.