  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

رطوبت هوای آبادان به ۸۴ درصد رسید

رطوبت هوای آبادان به ۸۴ درصد رسید

اهواز - اداره کل هواشناسی خوزستان با پایش داده‌های جوی استان اعلام کرد: حداکثر رطوبت نسبی در ایستگاه آبادان به ۸۴ درصد رسید و این شهر بالاترین میزان شرجی را ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ثبتی ۲۳ ایستگاه هواشناسی خوزستان، جریانات مرطوب جنوبی در شبانه‌روز گذشته سبب افزایش رطوبت در اکثر مناطق شده و میانگین رطوبت سطحی استان عدد ۵۶.۵ درصد را نشان می‌دهد.

پس از آبادان، شهرهای شادگان با ۸۲ درصد و شوش با ۸۱ درصد در رتبه‌های بعدی بیشترین میزان شرجی قرار گرفتند؛ همچنین رطوبت نسبی در صفی‌آباد دزفول ۶۸، گتوند و هندیجان ۶۷ و بندر ماهشهر ۶۶ درصد گزارش شد.

بر اساس آمار این اداره کل، میزان رطوبت در ایذه ۶۲ درصد، بستان و هویزه ۶۰، بهبهان ۵۹، ایستگاه کشاورزی اهواز ۵۸ و فرودگاه اهواز ۵۷ درصد به ثبت رسید و شهرهای امیدیه ۵۲ و رامشیر ۵۱ درصد رطوبت را تجربه کردند.

در مناطق شرقی و شمالی استان نیز رطوبت کمتری به ثبت رسید؛ به طوری که رامهرمز و شوشتر ۴۷ درصد، لالی ۴۴، مسجدسلیمان ۴۳، دزپارت ۴۲ و آغاجاری ۳۸ درصد ثبت کردند و کمترین میزان حداکثر رطوبت نسبی با ۳۲ درصد به ایستگاه‌های حسینیه و هفتکل اختصاص یافت.

کد مطلب 6982635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها