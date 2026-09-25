رطوبت در خوزستان به مرز ۱۰۰ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین دادههای دریافتی از ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان در بازه زمانی ۲۴ ساعت گذشته، جریانهای مرطوب جنوبی سبب افزایش محسوس شرجی در بیشتر مناطق استان شده است؛ بهطوریکه بیشترین میزان رطوبت با ۹۹.۰ درصد در ایستگاه رامشیر به ثبت رسید.
همچنین شهرهای هندیجان با ۹۴.۰ درصد و امیدیه با ۹۰.۰ درصد در ردههای بعدی بیشترین میزان شرجی قرار گرفتند. آمارها نشان میدهد میزان رطوبت در آغاجاری به ۸۵.۰ درصد و در ماهشهر به ۸۰.۰ درصد رسیده است.
بر پایه این گزارش، میزان رطوبت نسبی ثبتشده در سایر شهرهای استان به شرح زیر است:
بهبهان ۷۸.۰، گتوند ۷۶.۰، شوش ۷۴.۰، اهواز ۷۲.۰، صفیآباد دزفول ۶۰.۰، شوشتر و کشاورزی اهواز ۵۴.۰، ایذه ۵۰.۰، شادگان ۴۵.۰، رامهرمز و لالی ۴۴.۰، مسجدسلیمان ۴۲.۰، هفتکل ۳۸.۰، آبادان ۳۷.۰، هویزه ۳۵.۰، حسینیه ۳۴.۰ و بستان ۳۱.۰ درصد.
کمترین میزان رطوبت نسبی در استان نیز با ۲۶.۰ درصد در ایستگاه دزپارت به ثبت رسید و میانگین رطوبت سطحی در مجموع ۲۳ ایستگاه هواشناسی فعال خوزستان به ۵۸.۳ درصد رسید.
نظر شما