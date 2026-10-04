صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور، از تداوم بارش باران، رگبار و رعدوبرق در بخش‌هایی از کشور خبر داد و گفت: امروز (یکشنبه، ۱۲ مهر) در استان‌های ساحلی دریای خزر، ارتفاعات البرز، شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد همراه با کاهش دما رخ می‌دهد.

وی افزود: فردا (دوشنبه، ۱۳ مهر) در غالب مناطق کشور آسمان صاف پیش‌بینی می‌شود و طی این روز در استان گیلان بارش پراکنده انتظار می‌رود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز سه‌شنبه (۱۴ مهر) برای شمال غرب، غرب و سواحل غربی دریای خزر بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: طی دو روز آینده، در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان، کرمان، شمال و شرق هرمزگان و جنوب شرق فارس افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک دور از انتظار نیست.

ضیائیان یادآور شد: طی امروز و فردا نیز در ارتفاعات کرمان ابرناکی، بارش پراکنده و گاهی رعدوبرق رخ می‌دهد.

وی تصریح کرد: از امروز تا روز سه‌شنبه در نوار شرقی و جنوب غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد، خیزش گردوخاک انتظار می‌رود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۱۱ مهر) کمی ابری تا قسمتی ابری و همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در بعضی ساعات وزش باد شدید و گاهی بارش پراکنده رخ خواهد داد. حداقل و حداکثر دمای تهران نیز ۱۷ و ۲۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.

وی اظهار کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش وزش باد و ابر پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان ادامه داد: تا پایان امروز (۱۲ مهر) در مناطق مرکزی، نیمه جنوبی و غربی و ارتفاعات تهران در بعضی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید پیش‌بینی می‌شود که در برخی مناطق، به‌ویژه مناطق جنوبی، گاهی با گردوخاک همراه خواهد بود.

هشدار نارنجی هواشناسی برای تشدید فعالیت سامانه بارشی

وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی، گفت: براساس این هشدار، امروز (۱۲ مهر) در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات سمنان، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، احتمال تگرگ و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

این مقام صنفی سازمان هواشناسی بیان کرد: همچنین هشدار زرد هواشناسی نسبت به رگبار و رعدوبرق صادر شده است. بر این اساس، در استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایلام، شمال و شرق خوزستان، لرستان، غرب اصفهان، جنوب مرکزی، جنوب و غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان، همچنین ارتفاعات استان‌های تهران، البرز، قزوین و زنجان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود و در برخی نقاط نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.

تداوم بارش و رگبار در چند استان تا چهارشنبه

ضیائیان افزود: این شرایط جوی روز دوشنبه (۱۳ مهر) در نیمه شمالی آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، جنوب کرمانشاه، شمال ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، غرب و مرکز اصفهان، مرکز، جنوب و جنوب‌غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت.

وی گفت: سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده است، روز سه‌شنبه (۱۴ مهر) نیز در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، شمال ایلام، همدان، مرکزی، لرستان، زنجان، قزوین، غرب اصفهان، گیلان، اردبیل، مرکز، جنوب و جنوب‌غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات استان‌های تهران و البرز، این شرایط جوی دور از انتظار نباشد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، فعالیت سامانه بارشی روز چهارشنبه (۱۵ مهر) نیز در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، کردستان، زنجان، قزوین، کرمانشاه، همدان، مرکزی، مرکز، جنوب و جنوب‌غرب کرمان، شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان و همچنین ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان ادامه خواهد داشت.