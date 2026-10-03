طالبی: روایت توسعه کرمان باید منسجم و سیستماتیک باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر شنبه در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان کرمان، با تأکید بر اینکه جایگاه روابط عمومی فراتر از انتشار خبر و اطلاع‌رسانی است، گفت: روابط عمومی‌ها چشم و گوش دستگاه‌های اجرایی و زبان گویا و صادقانه آنها در ارتباط با مردم هستند.

وی افزود: روابط عمومی می‌تواند در نظام تصمیم‌گیری سازمان‌ها نیز نقش مؤثری ایفا کند، چراکه این مجموعه پل ارتباطی دستگاه با جامعه، بدنه اجتماعی و مردم است.

استاندار کرمان بر ضرورت تدوین راهبرد ارتباطی برای دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: هر دستگاه متناسب با شرایط، مأموریت‌ها و مسئولیت‌های خود باید دارای یک راهبرد ارتباطی مشخص باشد و در اجرای آن نیز استمرار و پایبندی داشته باشد.

روایت‌محوری؛ رویکرد جدید روابط عمومی‌ها

طالبی، با تأکید بر ضرورت توجه روابط عمومی‌ها به روایت‌محوری در اطلاع‌رسانی، بیان کرد: در انعکاس پروژه‌ها نباید صرفاً به اعلام آغاز یا پایان آنها اکتفا کرد، بلکه باید ابعاد مختلف پروژه، روند اجرا، آثار و نتایج آن و تأثیرش بر زندگی مردم نیز برای جامعه تبیین شود.

وی با اشاره به ضرورت شکل‌گیری روایت واحدی از آینده کرمان گفت: رویکردهای مربوط به آینده استان در حوزه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری، انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی، معدن و صنعت باید در قالب یک روایت بزرگ از «کرمان آینده» به‌صورت مناسب و سیستماتیک با یکدیگر ارتباط پیدا کنند.

استاندار کرمان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در بیان اتفاقات مثبت و روایت اقدامات و دستاوردهای توسعه‌ای استان پیش‌قدم باشند.

«اتاق مشترک روایت استان» تشکیل شود

طالبی، با اشاره به روند اجرای پروژه‌های مختلف در استان کرمان اظهار کرد: امروز کرمان یکی از پویاترین استان‌های کشور در عرصه تلاش، کار و سازندگی است.

وی افزود: با وجود شرایط ناشی از جنگ، تحریم‌ها و کاهش شدید اعتبارات دولتی، روند اجرای پروژه‌های حوزه راه، آب و سرمایه‌گذاری در استان نسبت به سال ۱۴۰۳ فعال‌تر و پررنگ‌تر شده است.

استاندار کرمان در ادامه پیشنهاد تشکیل «اتاق مشترک روایت استان» را مطرح کرد و گفت: این مجموعه می‌تواند با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، روابط عمومی استانداری، رسانه‌ها و صداوسیما، انعکاس اقدامات، فعالیت‌ها و موفقیت‌های استان را به‌صورت منسجم دنبال کند.

وی ادامه داد: فعالیت این اتاق می‌تواند با حضور تعدادی از دستگاه‌ها آغاز شود و در ادامه، سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که در فعالیت‌های توسعه‌ای استان نقش دارند نیز به آن اضافه شوند.

حمایت از روابط عمومی‌های فعال

طالبی، با تأکید بر حمایت از روابط عمومی‌های فعال و پویا اظهار کرد: روابط عمومی‌هایی که در توسعه استان کرمان، افزایش اثرگذاری دستگاه، ارتباط مؤثر با مردم و تقویت سرمایه اجتماعی کشور و استان نقش‌آفرینی می‌کنند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری جمع‌بندی‌ها و مصوبات نشست‌های پیشین شورای هماهنگی روابط عمومی‌ها تأکید کرد و گفت: ارتباط میان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی استان نیز باید تقویت شود.

استاندار کرمان با اشاره به نشست پیشین با مدیران روابط عمومی بخش خصوصی استان افزود: در این نشست توافقات خوبی برای ایجاد تعامل میان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی انجام شد و لازم است این توافقات با جدیت پیگیری و عملیاتی شود.