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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

طالبی: روایت توسعه کرمان باید منسجم و سیستماتیک باشد

طالبی: روایت توسعه کرمان باید منسجم و سیستماتیک باشد

کرمان- استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری روایت منسجم از روند توسعه این استان، پیشنهاد تشکیل «اتاق مشترک روایت استان کرمان» را مطرح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر شنبه در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان کرمان، با تأکید بر اینکه جایگاه روابط عمومی فراتر از انتشار خبر و اطلاع‌رسانی است، گفت: روابط عمومی‌ها چشم و گوش دستگاه‌های اجرایی و زبان گویا و صادقانه آنها در ارتباط با مردم هستند.

وی افزود: روابط عمومی می‌تواند در نظام تصمیم‌گیری سازمان‌ها نیز نقش مؤثری ایفا کند، چراکه این مجموعه پل ارتباطی دستگاه با جامعه، بدنه اجتماعی و مردم است.

استاندار کرمان بر ضرورت تدوین راهبرد ارتباطی برای دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: هر دستگاه متناسب با شرایط، مأموریت‌ها و مسئولیت‌های خود باید دارای یک راهبرد ارتباطی مشخص باشد و در اجرای آن نیز استمرار و پایبندی داشته باشد.

روایت‌محوری؛ رویکرد جدید روابط عمومی‌ها

طالبی، با تأکید بر ضرورت توجه روابط عمومی‌ها به روایت‌محوری در اطلاع‌رسانی، بیان کرد: در انعکاس پروژه‌ها نباید صرفاً به اعلام آغاز یا پایان آنها اکتفا کرد، بلکه باید ابعاد مختلف پروژه، روند اجرا، آثار و نتایج آن و تأثیرش بر زندگی مردم نیز برای جامعه تبیین شود.

وی با اشاره به ضرورت شکل‌گیری روایت واحدی از آینده کرمان گفت: رویکردهای مربوط به آینده استان در حوزه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری، انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی، معدن و صنعت باید در قالب یک روایت بزرگ از «کرمان آینده» به‌صورت مناسب و سیستماتیک با یکدیگر ارتباط پیدا کنند.

استاندار کرمان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در بیان اتفاقات مثبت و روایت اقدامات و دستاوردهای توسعه‌ای استان پیش‌قدم باشند.

«اتاق مشترک روایت استان» تشکیل شود

طالبی، با اشاره به روند اجرای پروژه‌های مختلف در استان کرمان اظهار کرد: امروز کرمان یکی از پویاترین استان‌های کشور در عرصه تلاش، کار و سازندگی است.

وی افزود: با وجود شرایط ناشی از جنگ، تحریم‌ها و کاهش شدید اعتبارات دولتی، روند اجرای پروژه‌های حوزه راه، آب و سرمایه‌گذاری در استان نسبت به سال ۱۴۰۳ فعال‌تر و پررنگ‌تر شده است.

استاندار کرمان در ادامه پیشنهاد تشکیل «اتاق مشترک روایت استان» را مطرح کرد و گفت: این مجموعه می‌تواند با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، روابط عمومی استانداری، رسانه‌ها و صداوسیما، انعکاس اقدامات، فعالیت‌ها و موفقیت‌های استان را به‌صورت منسجم دنبال کند.

وی ادامه داد: فعالیت این اتاق می‌تواند با حضور تعدادی از دستگاه‌ها آغاز شود و در ادامه، سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که در فعالیت‌های توسعه‌ای استان نقش دارند نیز به آن اضافه شوند.

حمایت از روابط عمومی‌های فعال

طالبی، با تأکید بر حمایت از روابط عمومی‌های فعال و پویا اظهار کرد: روابط عمومی‌هایی که در توسعه استان کرمان، افزایش اثرگذاری دستگاه، ارتباط مؤثر با مردم و تقویت سرمایه اجتماعی کشور و استان نقش‌آفرینی می‌کنند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری جمع‌بندی‌ها و مصوبات نشست‌های پیشین شورای هماهنگی روابط عمومی‌ها تأکید کرد و گفت: ارتباط میان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی استان نیز باید تقویت شود.

استاندار کرمان با اشاره به نشست پیشین با مدیران روابط عمومی بخش خصوصی استان افزود: در این نشست توافقات خوبی برای ایجاد تعامل میان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی انجام شد و لازم است این توافقات با جدیت پیگیری و عملیاتی شود.

کد مطلب 6966459

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