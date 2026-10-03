طالبی: سهم اشتغال صنعت و معدن کرمان نیازمند افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر شنبه در دیدار با عضو هیئت‌مدیره و معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمان در حوزه توسعه شهرک‌های صنعتی گفت: زمینه‌های بسیاری برای فعالیت در حوزه صنایع کوچک و متوسط وجود دارد که باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های استان کرمان افزود: با وجود چالش‌های کشور در حوزه آب، برق و گاز، کرمان در مقایسه با بسیاری از مناطق کشور از شرایط مناسب‌تری برای توسعه شهرک‌های صنعتی برخوردار است.

استاندار کرمان با بیان اینکه توسعه صنایع کوچک و متوسط متناسب با ظرفیت و تعداد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان نبوده است، گفت: سهم اشتغال بخش صنعت و معدن کرمان نیز از پایین‌ترین درصدها در سطح کشور محسوب می‌شود و باید برای ارتقای این سهم برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

طالبی، با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه انرژی خورشیدی تصریح کرد: کرمان در این زمینه پیشتاز است و از نظر زیرساختی نیز شرایط مناسبی برای توسعه فعالیت‌های صنعتی وجود دارد.

وی جلوگیری از حبس اراضی در شهرک‌های صنعتی را یکی از راهبردهای مورد تأکید استان عنوان کرد و افزود: باید با جدیت از حبس اراضی جلوگیری شود و در تأمین زمین، اولویت با اراضی باشد که امکان خلع‌ید آنها وجود دارد.

استاندار کرمان ادامه داد: معاونت اقتصادی استانداری با دستگاه قضایی و شرکت شهرک‌های صنعتی برای تعیین تکلیف این اراضی هماهنگی‌هایی انجام داده است، اما میزان ۱۰ درصد تعیین‌شده برای تعیین تکلیف سالانه اراضی حبس‌شده کافی نیست و باید اقدامات جدی‌تری در این زمینه انجام شود.

توسعه شهرک‌های تخصصی برای تکمیل زنجیره ارزش

طالبی، ایجاد شهرک‌های تخصصی را از دیگر اولویت‌های استان دانست و گفت: کرمان ظرفیت‌ها و موضوعات مختلفی دارد که می‌توان برای آنها شهرک‌های تخصصی ایجاد کرد و با تمرکز بر این شهرک‌ها، زمینه توسعه زنجیره ارزش را فراهم کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمان در حوزه مس، فولاد، سایر مواد معدنی، صنایع غذایی و صنایع پلیمری افزود: حلقه‌های مفقوده متعددی در زنجیره‌های ارزش استان وجود دارد که با تأمین زیرساخت‌های مناسب می‌توان زمینه تقویت و تکمیل آنها را در داخل استان فراهم کرد.

استاندار کرمان همچنین بر حمایت از بخش خصوصی توانمند برای ایجاد شهرک‌های صنعتی خصوصی تأکید کرد و گفت: تجربه شهرک‌هایی مانند «سدید» و «نصر» نشان می‌دهد که می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه شهرک‌های صنعتی استفاده کرد.

طالبی، افزود: توسعه شهرک‌های خصوصی این امکان را فراهم می‌کند که بدون تحمیل هزینه‌های ایجاد و تأمین زیرساخت به دولت، بخش خصوصی به‌صورت مستقیم وارد عرصه شود و برای ایجاد شهرک‌های صنعتی اقدام کند.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق محروم استان تأکید کرد و گفت: این مشوق‌ها باید در نظر گرفته شود و استان نیز از ظرفیت‌های موجود برای فراهم کردن زمینه‌های حمایتی استفاده خواهد کرد.

استاندار کرمان خاطرنشان کرد: پیشنهادهای مربوط به ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری باید از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی ارائه شود تا استان بتواند برای جذب سرمایه‌گذاران در نقاط یا حوزه‌های مشخص، حمایت‌های لازم را فراهم کند.

ظرفیت کرمان برای توسعه شهرک‌های تخصصی انرژی خورشیدی

در ادامه این دیدار عضو هیئت‌مدیره و معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با اشاره به ظرفیت‌های زیرساختی و اقتصادی کرمان اظهار کرد: اقدامات و زیرساخت‌های مناسبی در استان کرمان انجام شده و کرمان در زمره استان‌های دارای شرایط مطلوب کشور قرار دارد.

حسن شیخ نیا، با اشاره به ظرفیت‌های معدنی و کشاورزی استان، بازچرخانی آب را یکی از اولویت‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران عنوان کرد و افزود: بسترهای مناسبی برای اجرای این طرح در استان کرمان شکل گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین با اشاره به نیاز ۶۰۰ مگاواتی برق، بر ظرفیت‌های کرمان در حوزه انرژی خورشیدی تأکید کرد و گفت: ایجاد شهرک‌های تخصصی انرژی خورشیدی از اولویت‌های این سازمان در استان است.

، بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی حبس‌شده در شهرک‌های صنعتی نیز تأکید کرد و گفت: باید سالانه ۱۰ درصد از این اراضی تعیین تکلیف شود.

وی فعال‌سازی واحدهای تولیدی کم‌ظرفیت و راکد را از دیگر اولویت‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برشمرد و افزود: واحدهایی در استان کرمان وجود دارند که با کمتر از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند یا راکد هستند و با فعال‌سازی و افزایش ظرفیت این واحدها می‌توان بهره‌وری بخش تولید را افزایش داد.