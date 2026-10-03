به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان کرمان به مناسبت هفته نیروی انتظامی با قدردانی از تلاش‌های نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت استان گفت: در استان کرمان به پشتوانه خوبی برای پیشبرد برنامه‌ها و موضوعات مختلف دست یافته‌ایم.

وی با اشاره به روحیه و انگیزه فرمانده انتظامی استان کرمان برای ورود به‌موقع به موضوعات و مسائل دارای جنبه‌های امنیتی و انتظامی افزود: حضور مستقیم و اعلام آمادگی فرمانده در میدان برای ورود و حل‌وفصل موضوعاتی که جنبه امنیتی و انتظامی پیدا می‌کنند، بسیار متفاوت و اثرگذار است.

وی ادامه داد: کرمان با توجه به گستردگی جغرافیایی، تنوع موضوعات و مسائل و موقعیت جغرافیایی خود، به چنین روحیه‌ای از فرماندهی در ستاد و صف نیاز دارد.

به گفته وی، موضوعاتی مانند مواد مخدر و قاچاق سوخت از جمله مسائلی هستند که موقعیت جغرافیایی استان، آن را در معرض آنها قرار داده است.

استاندار کرمان با تاکید براینکه این مسائل هویت کرمان نیست، گفت: تنوع فعالیت‌های اقتصادی استان کرمان در حوزه‌های کشاورزی، معدن، صنعت و گردشگری نیز هر کدام ویژگی‌های خاصی در ارتباط با مسائل امنیتی دارند و مدیریت شایسته برای برقراری نظم و امنیت و حفظ آرامش مردم را ضروری می‌کنند.

طالبی، همچنین از رویکرد فرماندهی انتظامی استان در تعامل با شهرستان‌ها تقدیر کرد و گفت: بارها از زبان فرمانداران، تشکر و رضایت مسئولان شهرستان‌ها از نوع تعامل و ارتباط فرماندهی انتظامی استان را شنیده‌ام.

طالبی، تأکید کرد: تسری این روحیه به فرماندهان شهرستان‌ها و تقویت تعامل، همکاری و هم‌افزایی آنان با مسئولان شهرستانی می‌تواند به تقویت مؤلفه‌های امنیت در شهرستان‌ها کمک کند.

استاندار کرمان درباره حمایت از زیرساخت‌های انتظامی نیز گفت: استان کرمان برای کمک در حوزه زیرساختی، هم در سطح ستاد و هم در زمینه کلانتری‌ها آمادگی دارد.

وی با اشاره به موضوع احداث کلانتری‌ها اظهار کرد: مقرر شده است سهم ۴۰ درصدی وزارت راه و شهرسازی و سهم ۶۰ درصدی نیروی انتظامی در ساخت کلانتری‌ها پیگیری شود.

طالبی، افزود: در صورت تأمین نشدن سهم نیروی انتظامی، استان برای تأمین این بخش از اعتبارات مورد نیاز کمک خواهد کرد و در موارد لازم نیز از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی برای پیشبرد این طرح استفاده می‌شود.

استاندار کرمان همچنین از حمایت مستمر از دیگر زیرساخت‌های انتظامی از طریق حوزه مسئولیت اجتماعی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: در دوره فرماندهی سردار موقفه‌ئی، همان‌گونه که ارتقا در حوزه نرم‌افزاری، تعامل و عملکرد نیروی انتظامی در ارتباط با دستگاه‌ها و مردم مشاهده می‌شود، در حوزه زیرساخت نیز تحولات بزرگی در استان کرمان رقم بخورد.

سردار جلیل موقفه‌ئی، فرمانده انتظامی استان کرمان نیز در این دیدار درباره وضعیت امنیتی استان و روند رشد و ارتقای امنیت در کرمان توضیحاتی ارائه کرد و گزارشی از اقدامات انجام‌شده در این حوزه ارائه داد.