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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۱

طالبی: از توسعه زیرساخت‌های انتظامی استان کرمان حمایت می کنیم

طالبی: از توسعه زیرساخت‌های انتظامی استان کرمان حمایت می کنیم

کرمان- استاندار کرمان با اعلام آمادگی برای حمایت از توسعه زیرساخت‌های انتظامی، بر تقویت امکانات ستادی و کلانتری‌های این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان کرمان به مناسبت هفته نیروی انتظامی با قدردانی از تلاش‌های نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت استان گفت: در استان کرمان به پشتوانه خوبی برای پیشبرد برنامه‌ها و موضوعات مختلف دست یافته‌ایم.

وی با اشاره به روحیه و انگیزه فرمانده انتظامی استان کرمان برای ورود به‌موقع به موضوعات و مسائل دارای جنبه‌های امنیتی و انتظامی افزود: حضور مستقیم و اعلام آمادگی فرمانده در میدان برای ورود و حل‌وفصل موضوعاتی که جنبه امنیتی و انتظامی پیدا می‌کنند، بسیار متفاوت و اثرگذار است.

وی ادامه داد: کرمان با توجه به گستردگی جغرافیایی، تنوع موضوعات و مسائل و موقعیت جغرافیایی خود، به چنین روحیه‌ای از فرماندهی در ستاد و صف نیاز دارد.

به گفته وی، موضوعاتی مانند مواد مخدر و قاچاق سوخت از جمله مسائلی هستند که موقعیت جغرافیایی استان، آن را در معرض آنها قرار داده است.

استاندار کرمان با تاکید براینکه این مسائل هویت کرمان نیست، گفت: تنوع فعالیت‌های اقتصادی استان کرمان در حوزه‌های کشاورزی، معدن، صنعت و گردشگری نیز هر کدام ویژگی‌های خاصی در ارتباط با مسائل امنیتی دارند و مدیریت شایسته برای برقراری نظم و امنیت و حفظ آرامش مردم را ضروری می‌کنند.

طالبی، همچنین از رویکرد فرماندهی انتظامی استان در تعامل با شهرستان‌ها تقدیر کرد و گفت: بارها از زبان فرمانداران، تشکر و رضایت مسئولان شهرستان‌ها از نوع تعامل و ارتباط فرماندهی انتظامی استان را شنیده‌ام.

طالبی: از توسعه زیرساخت‌های انتظامی استان کرمان حمایت می کنیم

طالبی، تأکید کرد: تسری این روحیه به فرماندهان شهرستان‌ها و تقویت تعامل، همکاری و هم‌افزایی آنان با مسئولان شهرستانی می‌تواند به تقویت مؤلفه‌های امنیت در شهرستان‌ها کمک کند.

استاندار کرمان درباره حمایت از زیرساخت‌های انتظامی نیز گفت: استان کرمان برای کمک در حوزه زیرساختی، هم در سطح ستاد و هم در زمینه کلانتری‌ها آمادگی دارد.

وی با اشاره به موضوع احداث کلانتری‌ها اظهار کرد: مقرر شده است سهم ۴۰ درصدی وزارت راه و شهرسازی و سهم ۶۰ درصدی نیروی انتظامی در ساخت کلانتری‌ها پیگیری شود.

طالبی، افزود: در صورت تأمین نشدن سهم نیروی انتظامی، استان برای تأمین این بخش از اعتبارات مورد نیاز کمک خواهد کرد و در موارد لازم نیز از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی برای پیشبرد این طرح استفاده می‌شود.

استاندار کرمان همچنین از حمایت مستمر از دیگر زیرساخت‌های انتظامی از طریق حوزه مسئولیت اجتماعی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: در دوره فرماندهی سردار موقفه‌ئی، همان‌گونه که ارتقا در حوزه نرم‌افزاری، تعامل و عملکرد نیروی انتظامی در ارتباط با دستگاه‌ها و مردم مشاهده می‌شود، در حوزه زیرساخت نیز تحولات بزرگی در استان کرمان رقم بخورد.

سردار جلیل موقفه‌ئی، فرمانده انتظامی استان کرمان نیز در این دیدار درباره وضعیت امنیتی استان و روند رشد و ارتقای امنیت در کرمان توضیحاتی ارائه کرد و گزارشی از اقدامات انجام‌شده در این حوزه ارائه داد.

کد مطلب 6965839

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