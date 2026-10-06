از پیگیری اعتبارات عمرانی تا انتخاب کرمان به‌ عنوان پایلوت بازار آب

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، سه‌شنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به پیگیری مسائل مختلف استان کرمان در تهران طی دو روز گذشته گفت: در این مدت موضوعات مختلفی در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، کشاورزی، دانش‌بنیان و بین‌المللی استان پیگیری شد.

وی با اشاره به برگزاری جلسه هیئت امنای بنیاد ایران‌شناسی افزود: در این جلسه مصوبات خوبی در راستای شناخت هرچه بهتر هویت کرمان و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار مجموعه بنیاد ایران‌شناسی، مرکز اسناد و کتابخانه ملی و انجمن کرمان‌شناسی در استان به دست آمد.

استاندار کرمان ادامه داد: به‌ زودی مجموعه‌های یادشده مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

وی همچنین از دیدار با سرمایه‌گذاران مختلف خبر داد و گفت: در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین حجتی کرمانی، نخستین امام جمعه کرمان، مسائل و موضوعات مختلف مجموعه‌های اقتصادی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طالبی، افزود: جلسه‌ای نیز برای استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی در راستای توسعه زیرساخت‌های دانش‌بنیان استان برگزار شد و در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز موضوع اعتبارات استان و تخصیص مناسب منابع برای اجرای پروژه‌های عمرانی پیگیری شد.

برگزاری همایش بین‌المللی خواجوی کرمانی

استاندار کرمان با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با استانداری فارس و شهرداران کرمان و شیراز اظهار کرد: این جلسه با هدف برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش بین‌المللی خواجوی کرمانی در سال آینده برگزار شد.

وی افزود: پیش‌همایش این رویداد نیز در بهمن‌ماه سال جدید در کرمان برگزار خواهد شد.

همکاری با یونسکو برای ثبت جهانی آثار کرمان

طالبی، از امضای تفاهم‌نامه با کمیسیون ملی یونسکو در ایران خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی یونسکو در استان کرمان با جدیت و سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی افزود: به دنبال گسترش همکاری‌های علمی و همچنین تسهیل فرایند ثبت جهانی آثار استان کرمان هستیم.

کرمان پایلوت ایجاد بازار آب در کشور شد

استاندار کرمان همچنین با اشاره به حضور خود در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: مسائل و موضوعات استان در این جلسه مطرح شد و در ادامه، استان کرمان به‌عنوان پایلوت ایجاد بازار آب در کشور انتخاب شد.

وی هدف از این اقدام را عبور از برخی موضوعات و محدودیت‌های جابه‌جایی آب در عرصه‌های کشاورزی عنوان کرد و افزود: این اتفاق می‌تواند به تسهیل فعالیت کشاورزان کمک کند.

هماهنگی نمایندگان برای مسائل کلان توسعه کرمان

طالبی در ادامه از برگزاری جلسه مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: در این جلسه نیز موضوعات و مسائل مختلف استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و هماهنگی بسیار خوبی درباره مسائل کلان توسعه استان وجود دارد.

استاندار کرمان درباره برنامه «ایران جان» نیز اظهار کرد: مدیرکل صدا و سیما توضیحات کاملی درباره این برنامه ارائه کرده است و همکاری و همراهی نمایندگان مجلس با این برنامه را خواهیم داشت.