به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر شنبه در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان کرمان با اشاره به فعالیت صداوسیما، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های فضای مجازی در انعکاس اخبار و رویدادهای استان گفت: یکی از مسائل مهم در این حوزه، فقدان سیاست‌گذاری منسجم درباره روایت‌های رسانه‌ای و تعیین موضوعاتی است که باید در اطلاع‌رسانی و بازتاب اقدامات توسعه‌ای و سازندگی استان مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

طالبی، با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی موضوعات و شناسایی ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی استان کرمان افزود: باید زمینه‌هایی که قابلیت انعکاس اقدامات و فعالیت‌ها به مردم را دارند، شناسایی و بر آن‌ها تمرکز شود؛ چراکه اطلاع‌رسانی مؤثر درباره این اقدامات می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: دستگاه‌ها بعضا گزارش‌های خوبی از عملکرد خود ارائه می‌کنند، اما میزان تأثیرگذاری این اقدامات بر زندگی مردم به‌روشنی مشخص نیست و گزارش‌ها باید نشان دهند اقداماتی که در حوزه‌هایی مانند راه، آب و سرمایه‌گذاری انجام شده، چه تأثیری بر زندگی مردم داشته است.

استاندار کرمان با اشاره به قرار داشتن دولت در نیمه مسیر فعالیت خود و گذشت دو سال از این دوره گفت: باید گزارش‌ها به‌گونه‌ای اطلاع‌رسانی شود که مردم به‌طور دقیق متوجه شوند چه اتفاقاتی در زندگی آن‌ها رخ داده و اقدامات انجام‌شده چه نتایجی به دنبال داشته است.

طالبی، ادامه داد: در حوزه سرمایه‌گذاری نیز صرف اعلام میزان سرمایه‌گذاری کافی نیست و باید آثار و نتایج آن در زندگی مردم به‌صورت روشن بیان شود.

وی همچنین بر ضرورت شکل‌گیری روایت مشترک از آینده استان کرمان تأکید کرد و گفت: باید مشخص باشد که استان در مسائل کلان خود به چه نقطه‌ای می‌خواهد برسد و چه آینده‌ای را دنبال می‌کند و شورای اطلاع‌رسانی استان نیز باید از شکل‌گیری و تبیین این روایت مشترک پشتیبانی کند.

وی با اشاره به ضرورت انتقال مؤثر صدای مردم به مسئولان اظهار کرد: انتقال مطالبات مردم نباید صرفاً به حضور مدیران در صحنه یا جمع‌های مردمی وابسته باشد، بلکه ابزارهای مختلفی برای انعکاس دیدگاه‌ها و خواسته‌های مردم وجود دارد که شورای اطلاع‌رسانی باید با استفاده از ظرفیت روابط عمومی‌ها، مدیریت آن‌ها را بر عهده بگیرد.

استاندار کرمان افزود: مردم نباید احساس کنند برای بیان مطالبات و طرح مسائل خود حتماً باید با بالاترین مقام استان، شهرستان یا دستگاه اجرایی دیدار کنند و باید سازوکار مشخصی وجود داشته باشد تا بتوانند درخواست‌ها و دیدگاه‌های خود را از مسیرهای مناسب منتقل کنند.

طالبی، با انتقاد از محدود شدن فعالیت‌های شورای اطلاع‌رسانی به جلسات مقطعی و طرح چند دستور کار گفت: شرایط استان، اقتضائات مقطعی، دوران جنگ و بحران‌های مختلف نشان می‌دهد که این شورا باید از وضعیت تشریفاتی خارج و با رویکردی عملیاتی و نتیجه‌محور فعالیت کند.

وی تشکیل اتاق فکر و کمیته‌های کارشناسی را از الزامات تقویت عملکرد شورا دانست و اظهار کرد: لازم است در قالب‌های مختلف، اتاق فکر و کمیته‌های کارشناسی تشکیل شوند تا موضوعات مورد نیاز را بررسی و برای ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی استان راهکارهای کارشناسی ارائه دهند.

استاندار کرمان همچنین بر ضرورت ارتباط نزدیک شورای اطلاع‌رسانی با کمیته عملیات روانی زیرمجموعه بخش امنیتی و شورای تأمین تأکید کرد و گفت: در مقاطع مختلف، از جمله دوران جنگ و هنگام بروز مسائل و بحران‌های دیگر، مدیریت فضای رسانه‌ای استان ضرورت داشته و این موضوع باید به‌صورت جدی دنبال شود.

طالبی، در ادامه، پیشنهاد تشکیل اتاق فکر در کنار شورای اطلاع‌رسانی استان کرمان را مطرح کرد و گفت: این اتاق فکر می‌تواند وظیفه سیاست‌گذاری و راهبری فعالیت‌های اطلاع‌رسانی را بر عهده داشته باشد، بدون آنکه نقش آن الزام‌آور باشد.

ارزیابی عملکرد اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی بر پایه کیفیت محتوا و میزان پاسخگویی به مردم باشد

سرپرست اداره‌ کل روابط عمومی استانداری کرمان نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت ارتقای نظام ارزیابی عملکرد اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی استان گفت: ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها باید علاوه بر کمیت اخبار منتشرشده، بر کیفیت محتوا، به‌روزرسانی اطلاعات، میزان پاسخگویی به مطالبات مردم و انعکاس مستند پیشرفت پروژه‌ها متمرکز باشد.

میلاد مقیمی‌زاده، با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت و پایش عملکرد اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی افزود: تصمیم‌گیری درباره نحوه ارزیابی و پایش عملکرد دستگاه‌ها باید با در نظر گرفتن شاخص‌هایی همچون شیوه پاسخگویی، به‌روزرسانی اطلاعات، تعداد و نوع محتوای تولیدی و روایت پیشرفت برنامه‌ها و پروژه‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: مدیران کل دستگاه‌های اجرایی باید گزارشی از عملکرد اطلاع‌رسانی مجموعه خود، شامل آمار و محتوای تولید شده، میزان بازخورد مخاطبان و نحوه تعامل با مردم را به شورای اطلاع‌رسانی استان ارائه کنند تا امکان ارزیابی دقیق‌تر و هدفمندتر عملکرد دستگاه‌ها فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل روابط عمومی استانداری کرمان ادامه داد: تشکیل کارگروه صلح و سازش ذیل شورای اطلاع‌رسانی استان می‌تواند به ایجاد فضای تفاهم میان دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها کمک کند و زمینه را برای حل‌وفصل مسائل از مسیر گفت‌وگو و تعامل فراهم سازد؛ در صورت حصول‌نشدن توافق نیز، پیگیری موضوع از طریق مراجع مربوط انجام خواهد شد.

مقیمی زاده، بر ضرورت تقویت تعامل سازنده میان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها تأکید کرد و ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی، افزایش شفافیت و پاسخگویی و تقویت اعتماد عمومی را از الزامات ارتباط مؤثر میان مجموعه مدیریت اجرایی استان و شهروندان دانست.